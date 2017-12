Punct final în procesul lui Cristian-Maricel Cârjaliu vs Ion Ioniţă

Judecătoria Constanţa a finalizat, ieri, procesul pe care primarul localităţii Agigea, Cristian-Maricel Cârjaliu, l-a intentat fostului edil al aceleiaşi localităţi, Ion Ioniţă, pentru un incident petrecut pe 19 decembrie 2006. „Este o zi pe care nu o voi uita niciodată pentru că atunci am fost lovit cu maşina de Ioniţă, care circula cu autoturismul Primăriei deşi avea permisul de conducere suspendat. L-am oprit pentru că ştiam că nu are dreptul să conducă şi i-am atras atenţia. La un moment dat, m-am trezit luat pe capotă şi târât trei metri, apoi am căzut pe şosea Practic, maşina aceea a fost transformată într-o armă împotriva mea”, ne-a declarat telefonic primarul din Agigea. Instanţa a audiat trei martori aduşi de Ioniţă în apărare, care au spus că în ziua incidentului nu l-au văzut la Ioniţă la volanul maşinii, ci pe un apropiat al acestuia, Dumitru Cojocaru. Potrivit rechizitoriului, Ion Ioniţă a fost trimis în judecată pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice cu permisul suspendat şi fugă de la locul accidentului. El a scăpat de acuzaţia de vătămare corporală întrucât medicii legişti au stabilit că actualul primar din Agigea are nevoie de patru-cinci zile de îngrijiri medicale, ceea ce nu atrage răspunderea penală. Cristian-Maricel Cârjaliu a depus plîngere la Poliţie împotriva lui Ioniţă, dar, iniţial, procurorii au dispus neînceperea urmăririi penale (NUP) pentru fostul edil. „Am contestat în instanţă decizia de NUP (n.r. – neînceperea urmăririi penale), iar judecătorii au dispus începerea urmăririi penale împotriva lui Ioniţă şi... iată-ne azi aici, aşteptând sentinţa”, a mai spus Cârjaliu. Procurorul de şedinţă a cerut, ieri, condamnarea lui Ioniţă la o pedeapsă cu suspendare, în vreme ce avocatul lui a solicitat achitarea clientului său. Apărătorul a susţinut că, după incident, capota maşinii nu a fost avariată, ci numai puţin zgâriată, iar martorul principal, Dumitru Cojocaru, a spus că el era la volan pe 19 decembrie 2006, însă după ce Ioniţă a pierdut alegerile, Cojocaru şi-a schimbat declaraţia şi s-a dat de partea actualului primar. În ultimul cuvânt, Ioniţă a zis că este nevinovat şi că între el şi Cârjaliu este o stare conflictuală mai veche. „Mi-a făcut mai multe plângeri, ba că i-am spart geamul maşinii, ba că a condus fără permis... De pe 18 iunie 2008 nu l-am mai văzut şi nici nu mă mai interesează să îl văd!”, a afirmat Ion Ioniţă în faţa instanţei. „După pronunţarea sentinţei, îi voi face plângere penală împotriva insp. şef Ion Chiru, şeful Poliţiei Rurale Constanţa, care m-a obstrucţionat în timpul anchetei şi nu mi-a dat voie să desemnez un expert parte, aşa cum prevede legea. Îl voi acuza de abuz în serviciu şi îi voi cere daune morale!”, a adăugat primarul Cârjaliu. Contactat telefonic, insp. şef Ion Chiru a decrat: „Mi-a făcut acum doi ani plângere tot pentru aceeaşi problemă şi am primit NUP de la Parchet!”, a fost tot ceea a vrut să declare Ion Chiru. Judecătoria Constanţa va da o sentinţă în acest dosar pe 24 martie.