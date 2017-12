Punct final la Tomis Challenge Cup 2017

Duminică s-a încheiat ediția a IV-a a Tomis Challenge Cup, competiție de fotbal pentru copii născuți între anii 2004 și 2009, desfășurată pe trei terenuri din Constanța: stadionul de rugby „Mihail Naca”, terenul Farul II și terenul Performer. „A fost o competiție reușită, cu multe meciuri de un nivel foarte ridicat. Mă bucur că putem duce mai departe tradiția unuia dintre cele mai puternice turnee din țară. De la an la an creștem și asta ne bucură. Au fost prezente aici câteva dintre cele mai puternice echipe de juniori din țară, iar nivelul competiției a fost foarte ridicat”, a declarat Bogdan Chiriță, președintele Academiei Farul. Tomis Challenge Cup este un turneu organizat în fiecare an de către Academia Farul, în memoria lui Sevastian Iovănescu.

Iată rezultatele înregistrate în finale:

Categoria de vârstă 2004: FC Voluntari - Galactik București 4-1

Categoria de vârstă 2005: LPS „Mircea Eliade” Bucuresti - Academia Farul I 5-0

Categoria de vârstă 2006: Atletico Madrid București - Luceafărul Brăila 3-0

Categoria de vârstă 2007: Academia Farul - Metalosport Galați 6-0

Categoria de vârstă 2008: Galactik București - Sport Team București 3-2

Categoria de vârstă 2009: locul întâi - ACS Performer Constanța (s-a jucat în sistem campionat).

Academia Farul a încheiat pe locul 3 la alte două categorii de vârstă. La 2006, unde antrenor este Claudiu Moraru, echipa constănțeană a trecut în finala mică de Viitorul Argeș cu 2-1, iar la 2008, unde antrenor este Răzvan Drăgan, a învins-o pe Viitorul Bacău cu 3-2.

Câștigătorii premiilor speciale acordate de organizatori pentru cei mai valoroși jucători de la fiecare categorie de vârstă:

2004: Cel mai bun jucător - George Panfile (FC Voluntari); Cel mai bun portar - Mihai Constantin (Galactik București); Golgeter - Alexandru Moldovan (Academia Farul)

2005: Cel mai bun jucător - Tudor Stîlpeanu (LPS „Mircea Eliade” București); Cel mai bun portar - Octavian Ciocoiu (Academia Farul); Golgeter - Mihai Coșeru (Galactik București)

2006: Cel mai bun jucător - Asan Sezer (Academia Farul); Cel mai bun portar - Mihai Turiga (Atletico Madrid București); Golgeter - Florin Lazăr (Luceafărul Braila)

2007: Cel mai bun jucător - Iustin Doicaru (Academia Farul); Cel mai bun portar - Sebastian Zaharia (Academia Farul); Golgeter - David Asan (Academia Farul)

2008: Cel mai bun jucător - Matei Șerban (Galactik București); Cel mai bun portar - Eric Monceanu (Sport Team București); Golgeter - Kevin Tînjală (Academia Farul),

2009: Cel mai bun jucător - Dimitrie Carabaș (ACS Performer Constanța); Cel mai bun portar - Tas Baran Emre (Academia Farul); Golgeter - Mihai Cosmin (Academia Farul).