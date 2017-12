Radu Carp, ales preşedinte al ogranizaţiei PNL Sector 4

Secretarul executiv al PNL Radu Carp a fost ales, luni, preşedinte al filialei PNL Sector 4, cu 223 de voturi "pentru" din 246 de voturi exprimate, fiind şi singurul candidat rămas în cursă după retragerea lui Marius Rogin.

Radu Carp l-a invitat pe Marius Rogin să se implice în activitatea PNL Sector 4 şi să participe la prima şedinţă a biroului politic, afirmând că filiala poate să profite de experienţa acestuia.

"Nu am execitat niciun fel de presiuni, nu am vorbit despre retragerea niciunui candidat. Am spus că retragerea unui candidat este o opţiune personală ca şi înscrierea în cursă. (...) Eu, personal, îl invit să participe la prima şedinţă de birou indiferent cine va fi ales în acel birou (...) eu îl invit pentru că o persoană care a condus o perioadă destul de frământată, să spunem, cu două tipuri de alegeri, o filială a PNL, într-un sector foarte dificil, în care avem probleme multiple cu conducerea PSD a primăriei, o asemenea persoană cred că are suficientă experienţă şi putem să profităm cu toţii de pe urma acestei experienţe", a declarat Radu Carp, singurul candidat rămas în cursa pentru preşedinţia PNL Sector 4.

Marius Rogin a declarat, luni, pentru Mediafax, că se retrage din competiţia pentru preşedinţia organizaţiei PNL Sector 4 în favoarea lui Radu Carp, afirmând nu este adeptul constituirii taberelor în partid.

Alegerile din organizaţia PNL Sector 4 au fost amânate săptămâna trecută, din cauza tensiunilor care au dominat şedinţa, unii liberali fiind sunaţi să nu mai vină la reuniune sau fiindu-le blocat accesul în sală.

Surse din PNL declarau pentru Mediafax că alegerile interne de la PNL Sector 4 au fost boicotate de preşedintele demisionar al organizaţiei Marius Rogin.