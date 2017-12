Ramolitul de partid

Pe lîngã miştocari, Alianţa a mai produs mari cuceritori de dame. E unul care se dã drept aspirator de femei! Pot spune cã aliaţii au promovat o politicã specialã în domeniul femeii. Nu e vorba de promovarea ei, cum se practica pe vremuri, cînd cîte o fufã ieşea pe o anumitã bandã rulantã savantã de renume mondial. Astãzi, Alianţa, stimulatã pesemne de noua noastrã democraţie, nu promoveazã femeia, ci o aspirã. Sigur, nu oricine e în mãsurã sã facã acest lucru. Este, şi în acest domeniu de activitate, mare nevoie de cadre bine pregãtite, chiar multilateral, dacã se poate, cu mult simţ revoluţionar, precum Elena Udrea. Aşa se face cã partidul, cît este el de partid, nu are decît cîţiva specialişti în aspirat femei. Aspiratorul de femei trebuie sã aibã anumite calitãţi, sã nu se încurce, ca aspirator, cu orice scamã, şi sã emane din plin şarmul de partid, dupã cum am tras eu concluzia din adîncul declaraţiei unui mic mahãr. Spune dumnealui cã nu umblã dupã femei, pentru cã vin dînsele la el! Ãsta da aspirator de muieri! Îi scoţi furtunul pe fereastrã şi aspirã tot ce-i iese în cale. Aflu cã pentru a dobîndi statutul de aspirator este musai sã treci prin şcoala de dame a partidului. Se îngrijeşte partidul ca activiştii sãi, cei aleşi pe sprînceanã, nu orice izmanã pe cãlãtor, sã fie cît mai fermecãtori. Dacã i-aţi vedea pe unii cît de curtenitori sînt cu sexul frumos în comparaţie cu acreala revãrsatã cãtre simplul cetãţean! Învaţã domnii activişti la şcoala cu pricina sã facã ochi dulci, sã se gudure dupã modelul "Acuş-Lãbuş" şi sã fie darnici şi mãrinimoşi. Nimeni nu ştie mai bine ca aspiratorul de femei sã-şi dea ochii peste cap! La început, dupã ce a fost lansat în viaţa politicã, atunci cînd a vãzut cum îi joacã ochii, conducerea s-a speriat: "Bãi, scoate-l pe ãsta din prizã, cã a dat contoarul peste cap. E trifazic, cum naiba funcţioneazã?" Au vrut sã-l cupleze la sistemul energetic naţional, dar, în cele din urmã, propunerea a fost respinsã, pentru cã alţii fac listele parlamentare la noi. Vorbea, deunãzi, conducerea superioarã a aliaţilor, de necesitatea apropierii de cetãţean. De ce nu se inspirã dupã modelul consacrat al aspiratorului de femei? Dragul de el, dacã l-aţi vedea cît de mult reuşeşte dumnealui sã se apropie de femeia-cetãţean, cum îi ascultã pînã şi bãtãile inimii, nu cum se întîmplã la audienţele sãptãmînale, cînd îl repede de nu se vede pe cel cu jalba în mînã! E cîte un aspirator de femei în partid, care, în anumite momente de tandreţe, e în stare sã-i dãruiascã şi luna de pe cer celei pe care a aspirat-o! Acestea sînt aspiraţiile aspiratoarelor de femei. Se întîmplã ca în diverse organizaţii politice sã gãsiţi cîte o fãtucã-douã, cîte o purisancã-douã, care prezintã, pe faţã sau pe corp, urme evidente de aspirare. Deşi aspirarea femeilor reprezintã apanajul tinerelor aspiratoare, de necrezut, în schemã se rãtãcesc diverşi ramoliţi de partid. Ca regulã de bazã, la dragoste şi politichie, ramolitul dã frecvent rateuri; îi rãmîn ghemotoace de pãr blond în gît; se înroşeşte frecvent la faţã, deh, efortul incompatibil cu anii de întrebuinţare a muştiucului; gîfîie la pat şi la alergãrile libere; icneşte cînd se poticneşte; aspirã şi transpirã. Specialiştii se întreabã cum poate un ramolit de partid sã facã faţã cerinţelor stringente actuale, în condiţiile în care, deşi se aflã la o vîrstã destul de înaintatã, nu a absolvit nici pînã acum şcoala elementarã de bune maniere. Aspirã, inspirã, expirã, dar mai uitã-te şi în ochii ei! Trag concluzia cã, una peste alta, Alianţa stã bine la capitolul aspirat şi transpirat şi cã are o viaţã sexualã normalã. E un fante şef, care, din cîte se spune, aspirã la capacitatea maximã, adicã nu una, ci femei cu snopul! E un aspirator de femei de mare turaţie. Nu ştim dacã şi de productivitate dupã indicele UE. Sînt semne cã, din aceastã toamnã, Alianţa şi-ar putea reduce producţia de aspiratoare de femei, pentru cã nu toate iubesc sincer. Multe dintre sentimentele înãlţãtoare de astãzi se vor risipi dupã celebrul oftat: "Fosta-i, lele, ce ai fost!" Pînã atunci, s-ar putea sã mai asistãm la cîte un accident sentimental. Din dragoste, în politichie!