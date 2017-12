Rapid şi Dinamo îşi joacă intrarea în Europa

În această seară Rapid şi Dinamo vor susţine partidele retur din al doilea tur preliminar al Cupei UEFA. Cele două echipe româneşti abordează meciurile din această seară de pe poziţii diferite. Dacă Rapidul are de refăcut handicapul unui gol după înfrîngerea din Bosnia-Herţegovina (0-1), Dinamo joacă la Sofia (Beitar are terenul suspendat) sub adăpostul succesului minim de la Bucureşti (1-0). "O echipă matură ca a noastră nu are voie să se lase descoperită, ci trebuie să-şi păstreze luciditatea şi calmul. Va trebui să marcăm cel puţin o dată, dar să fim şi exacţi şi să nu primim gol. Există şi posibilitatea prelungirilor şi cred că este important să fim perfecţi pe teren, pentru a ne califica mai departe", a declarat antrenorul rapidist Răzvan Lucescu. FK Sarajevo a avut parte de un start excelent de sezon în întrecerea internă înregistrînd număr maxim de puncte după trei etape, cu golaveraj 6-0. La acestea se adaugă şi victoria din tur în faţa Rapidului, cu 1-0. "E o echipă pe val. Cred totuşi că după o perioadă bună, apare şi un eşec. Noi trebuie să dăm dovadă de maturitatea şi experienţa de care dispunem şi să fim echipa arţăgoasă, care a făcut lucruri bune în Europa", a completat Lucescu junior. La gazde vor lipsi M.Constantin (suspendat), R.Stancu şi Măldărăşanu (accidentaţi), dar redevin apţi de joc după accidentări mai vechi Săpunaru şi Perjă. Echipa probabilă: Coman – Săpunaru, Maftei, Rada – Bădoi, Grigore, E.Dică, Karamian (I.Stancu) – Buga, V.Moldovan, Zicu. Partida Rapid – FK Sarajevo va începe la ora 19.30.

Dinamo a efectuat ieri deplasarea la Sofia pentru returul cu Beitar şi nu concepe ratarea calificării în primul tur al Cupei UEFA după victoria din tur, cu 1-0. "Sîntem destul de bine pregătiţi, motivaţi, iar calificarea o avem în buzunar. Rednic a urmărit în ultimele zile cu multă atenţie meciul din tur, care a fost mai mult polo decît fotbal, din cauza terenului", a afirmat acţionarul Vasile Turcu. Şi antrenorul echipei Dinamo, Mircea Rednic, este încrezător în şansele de calificare ale formaţiei sale. "Toţi jucătorii sînt în formă, am tot lotul valid. Rămîne să decid dacă încep cu Moţi sau cu Goian. Avem şanse să ne calificăm. La 1-0 avem un mic avantaj. Nu mergem să conservăm, mergem să jucăm, că nu am echipa care să se apere", a afirmat Rednic. Echipa probabilă: Matache – Blay, Moţi (L.Goian), R.Ştefan, Pulhac – Ze Kalanga, Mărgăritescu, Tameş, C.Munteanu – Ganea, Dănciulescu. Meciul Beitar Ierusalim – Dinamo este programat de la ora 21.00.