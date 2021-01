Rareş Bogdan îi cere demisia lui Ludovic Orban: A dus la pierderea alegerilor

Prim-vicepreşedintele Rareş Bogdan a lansat duminică, într-un interviu la AlephNews, o serie de critici la adresa preşedintelui PNL Ludovic Orban, pe care îl acuză că ar fi trebuit să-şi dea demisia din funcţia de preşedinte al partidului.

Partidul nu a fost condus tradiţional, clasic, aşa cum a fost condus PNL-ul în epoca pre-Ludovic Orban. A fost condus de un singur om - Ludovic Orban. Noi nu am avut niciun fel de putere reală în cadrul guvernării. Nici Robert Sighiartău, nici eu, nici Raluca Turcan, Florin Roman, Bolojan... ...E o persoană agreabilă. Am văzut, cu excepţia unui singur om, toţi premierii au ieşit trăncăniţi la cap. Toţi li se pare că fără ei universul nu mai funcţionează, că sunt mesianici pentru România şi omenire. Niciunul cu excepţia lui Emil Boc. Unii şi-au mai revenit între timp. De la MRU s-au stricat la cap. Ludovic Orban la rândul lui i s-a umflat capul. I s-a închipuit că e lupul alpha. Nu e un om rău. A fost un premier bun într-o perioadă grea. El nu a consultat partidul când am vorbim de miniştri. A venit cu o listă. N-am putut să s pun că ministrul x e mai bun.

Rareş Bogdan a mai declarat că Ludovic Orban s-a temult de el și că a încercat să îl izoleze:

Eu dacă eram Ludovic Orban i-aş fi spus lui Rareş Bogdan şi Robert Sighiartău care se prefigurau ca principalii mei opozanţi, le-aş fi zis să am nevoie de ei să candideze la parlamentare. Unu la Senat, unu la Cameră. Ludovic Orban s-a temut de mine. A încercat să mă izoleze după europarlamentare. Am văzut că nu apar pe pagina oficială a partidului,. am văzut că sunt ocolit, nu am zis nimic. Mai bine ziceam. Cel mai important era să-i responsabilizezi pe Rareş Bogdan şi Sighiartău. Ridicai lista. Nu se poate să iei un scor ridicol în diaspora.

În mod normal trebuia ca ultimele zece filiale sau 15 să îşi dea demisia. Trebuia să-şi dea demisia şi preşedintele partidului.Partidul are nevoie de o reformă totală.

Ludovic Orban va fi un excelent preşedinte al Camerei Deputatţilor, dar nu cred că trebuie să fie un preşedinte al PNL.