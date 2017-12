Rate mai mari cu cel puţin 4% la creditele actuale şi viitoare!

Dobînzile creditelor vor fi majorate în perioada următoare cu pînă la 2% din cauza crizei financiare internaţionale şi nu din pricina noilor norme impuse de BNR, a afirmat analistul financiar al IpoteciDirect, Raluca Dobre. Restricţiile de creditare impuse de banca centrală începînd din 22 octombrie vor afecta cu precădere accesibilitatea creditelor. Astfel, obţinerea unui credit va fi mai dificilă, iar sumele acordate de către bănci vor fi mai mici. Potrivit unei analize efectuate de brokerii de la Kiwi Finance asupra impactului noilor norme BNR, în prezent, o familie cu un venit de 660 de euro, poate obţine un împrumut maxim de 52.000 euro. După aplicarea noilor reguli, valoarea creditului nu va depaşi 42.640 EUR. În plus, \"trebuie să ne aşteptăm la o creştere atît pe finanţarea în monedă naţională cît şi pe finanţarea în valută, în medie cu 1,5 – 2%. Încă de la începutul lunii, băncile au operat deja modificări de dobîndă la creditele existente în medie cu 1,25%, însa sînt bănci care au modificat şi cu 2%\", a subliniat Dobre. BRD şi ABN AMRO au majorat deja dobînzile la creditele de nevoi personale în lei, iar Millennium Bank a făcut-o la împrumuturile în euro. În schimb, mai drastici au fost cei de la Credit Europe Bank şi Banca Carpatica, alegînd să crească dobînzile la ambele monede de creditare. Un caz special este cel al BRD, care a decis să majoreze şi dobînzile la creditele Expresso aflate deja în sold, ceea ce înseamnă că vor plăti o rată mai mare nu doar persoanele care vor să contracteze acum un credit, ci şi cele care au deja un împrumut. ,,Dobînda la creditele de nevoi personale în lei, aflate deja în sold, a crescut cu 0,25% începînd cu 15 septembrie 2008”, au comunicat reprezentanţii BRD. Banca Carpatica a urcat dobînda la creditul Optim, de nevoi personale fără ipotecă în lei, de la 9,9% la 10,4%. La creditele Optim şi Instant în euro, banca a crescut dobînzile cu 2%, de la 11% la 13%. Credit Europe Bank a scumpit produsele Instant în lei, dobînda majorîndu-se cu 1% şi Instant Plus, în euro, dobînda crescînd cu 2% (de la 8,9 la 10,9%). Dobînda actuală la creditul de nevoi personale în euro solicitată de Millennium Bank clienţilor săi cu împrumuturi este de 8,9%, mai mare cu un procent. ABN AMRO a adaugat 1,5% la creditul în lei şi a dus dobînda la 13% pe an, în timp ce BRD a crescut dobînda la creditul Expresso în lei cu un procent, pînă la 14,5%. În aceste condiţii, rata lunară creşte cu cel puţin 4% pentru un credit în lei cu o valoare 25.500 de lei (7.000 de euro). Un exemplu concret este rata unui împrumut la Credit Europe Bank, care înainte de majorare, ajungea la 642,9 lei, în timp ce după creşterea dobînzii rata este de circa 670 de lei. În cazul creditului în monedă europeană, o majorare de 1% a dobînzii calculate tot pentru un credit de 7.000 de euro, de această dată în cazul Millennium Bank, duce la o rată mai mare cu aproximativ 5 euro în fiecare lună.