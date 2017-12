“Raul“ de la Viitorul

Startul exploziv al juniorului Gariel Iancu (18 ani) l-a impresionat chiar şi pe “Regele“ Hagi, chiar dacă fostul căpitan al Naţionalei îi cunoaşte perfect calităţile şi se aştepta ca tânărul internaţional under 19 să confirme şi în Liga 1. Cele trei goluri reuşite în primele şapte etape, toate cu şuturi puternice din interiorul careului, au arătat că Iancu are destul “sânge rece“ în faţa porţii. Gheorghe Hagi îl compară pe Gabriel Iancu cu celebrul atacant spaniol Raul Gonzalez Blanco, un simbol al grupării Real Madrid, pentru care a înscris 228 goluri în 550 partide. „Iancu are personalitate. Eu l-am asemuit încă de la 15 ani, când l-am văzut, cu Raul. Vede foarte bine poarta, execuţii foarte bune şi cu piciorul şi cu capul. Inteligent în joc, o tehnică de lovire a mingii foarte bună. Periculos şi la mingile statice şi la cele dinamice pentru că are un picior foarte bun. Deja la noi el execută toate fazele fixe. Trebuie pregătit fizic foarte bine pentru că randamentul lui va creşte şi mai mult. Oferă pase, dar şi marchează. Dacă va pleca, o va face doar ca titular la o echipă mare“, a spus Hagi despre jucătorul care se află şi în atenţia celor de la Ajax Amsterdam. Bucureşteanul Gabriel Iancu s-a aflat şi în curtea Stelei la începutul junioratului, dar problemele de acolo l-au determinat să se transfere la 12 ani la CSS Pajura. În campionatul juniorilor a reuşit atunci nu mai puţin de 98 de goluri într-un singur sezon. La 14 ani a refuzat o ofertă venită de la un club din Manchester pentru că în acel moment nu a dorit să fie foarte departe de casă, iar apoi a semnat cu Viitorul. Echipa preferată este Barcelona, iar jucătorii preferaţi sunt Iniesta şi Cristiano Ronaldo. „Avem patru-cinci jucători care pot pleca oricând. Sunt oferte mai ales din ţară, iar obiectivul nostru este de a vinde jucători“, a mai precizat Gică Hagi, iar unul dintre aceştia ar putea fi şi tânărul Iancu. În funcţie de cum va evolua în continuare, se va decide şi valoarea echipei care îşi va intensifica intenţia de a-l achiziţiona.