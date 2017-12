Razii pentru combaterea fraudelor

În mai puţin de o săptămână, reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) spun că poliţiştii de la Investigarea Fraudelor au constatat peste 160 de infracţiuni economice, pentru care sunt suspectate 130 de persoane. Într-un comunicat remis de IGPR se arată că poliţiştii au descoperit 42 de infracţiuni de evaziune fiscală, 35 de infracţiuni de fals în înscrisuri, 22 de înşelăciuni în relaţiile comerciale, 8 infracţiuni la Codul fiscal, 7 la Legea 86/2006 privind Codul vamal şi 7 infracţiuni de abuz în serviciu. Totodată, au mai fost constatate cinci infracţiuni de delapidare, cinci privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, patru asupra cecului şi trei la Legea 31/1990 privind societăţile comerciale. În cadrul acestor acţiuni, poliţiştii Serviciului de Investigarea Fraudelor din cadrul IPJ Constanţa au efectuat trei percheziţii domiciliare, în urma cărora au găsit 85.600 de ţigarete de diverse mărci, netimbrate sau cu banderole de marcare din Ucraina sau Republica Moldova, în valoare de aproape 45.000 de lei. Anchetatorii au întocmit dosar penal pe numele lui Viorel Done şi Nicolae Alexandru Constantinescu, de 22 ani, ambii din Constanţa, sub aspectul comiterii infracţiunilor de deţinere în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României de produse accizabile supuse marcării fără a fi marcate sau marcate necorespunzator şi tăinuire. Din cercetările efectuate, anchetatorii au stabilit că Nicolae Alexandru Constantinescu, omul de încredere al lui Viorel Done, este cel care se ocupă cu aprovizionarea depozitelor cu ţigări de contrabandă şi asigură o parte din distribuţia ţigaretelor.