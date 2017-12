RCS&RDS, UPC şi Romtelecom, sancţionate de CNA pentru că nu retransmit televiziuni obligatorii

CNA a somat public, marţi, 20 de societăţi de cablu, între care principalii cinci cablişti (RCS&RDS, UPC, Romtelecom, Next Gen şi Digital Cable Systems), care nu difuzează în grilele lor din principalele oraşe din ţară televiziunile obligatorii la retransmisie, potrivit principiului "must carry". Decizia a fost luată de Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) cu unanimitate de voturi (Florin Gabrea, Narcisa Iorga, Valentin Jucan, Monica Gubernat, Laura Georgescu, Cristina Trepcea, Răsvan Popescu şi Radu Călin Cristea), la propunerea Narcisei Iorga. Membrii Consiliului au analizat, în şedinţa de marţi, rezultatele unor controale efectuate de inspectorii de specialitate ai CNA în oraşele reşedinţă de judeţ. Au fost verificate peste 103 capete de reţea în reşedinţele de judeţ, potrivit informaţiilor prezentate în şedinţa CNA de marţi. Inspectorii CNA au verificat dacă societăţile de cablu care au reţele în acele oraşe respectă articolul 82 din Legea audiovizualului şi retransmit televiziunile obligatorii potrivit listei "must carry", publicată de CNA pe site-ul propriu în data de 4 februarie. Lista "must carry" se aplică doar operatorilor de cablu, nu şi platformelor de satelit (DTH). Televiziunile incluse în această listă s-au declarat libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare. Distribuitorii de servicii de programe din România au avut obligaţia ca, până pe 7 aprilie, să introducă în oferta lor televiziunile care îndeplinesc condiţiile regimului "must carry", potrivit unui anunţ recent postat pe site-ul CNA.

CNA a somat RCS&RDS (care are 33 de capete de reţea în oraşe din România) pentru că nu respectă principiul "must carry", întrucât nu difuzează cu preponderenţă în grila analogică televiziunea muzicală Mynele TV (aflată pe poziţia 15 în lista "must carry"), iar din grila digitală a RCS&RDS lipsesc televiziunile Mynele TV, Alfa Omega TV (aflat pe poziţia 29), Credo TV (poziţia 30), dar şi studiouri regionale ale Societăţii Române de Televiziune (SRTv), precum TVR Târgu-Mureş şi TVR Cluj.

Conform articolului 82 din Legea audiovizualului, operatorii de cablu din România trebuie să retransmită televiziunile din portofoliul SRTv, respectiv TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR News şi studiourile teritoriale ale televiziunii publice de la Cluj, Craiova, Iaşi, Târgu-Mureş şi Timişoara.

De asemenea, CNA a somat public, în şedinţa de marţi, UPC România, pentru că nu retransmite cu preponderenţă televiziunea de ştiri Digi 24 (aflată pe poziţia 13 în lista "must carry"), în grilele sale analogice şi digitale. De asemenea, UPC nu retransmite în grilele digitale studiouri regionale ale SRTv.

Totodată, Consiliul a somat public Romtelecom şi Next Gen (societate deţinută tot de Romtelecom, n.r.), pentru că nu retransmit cu preponderenţă în grilele analogice şi digitale Digi 24. De asemenea, Romtelecom şi Next Gen nu retransmit în grilele digitale studiouri regionale ale TVR.

Pe de altă parte, Digital Cable Systems a fost somat public de CNA pentru că nu retransmite cu preponderenţă Digi 24 în grilele analogice şi digitale şi studiouri regionale ale TVR, în grilele sale digitale.

Pe lângă cei cinci mari cablişti, CNA a mai somat public marţi alte 15 societăţi de cablu mai mici - Canal 7 SRL, Canal S SRL, Deyvid Com SRL, Diabi Com SRL, Interaction Blue SRL, Intersat SRL, Kety Prod SRL, Lidas Prod SRL, Multimedia Network SRL, Rom First SRL, Telecablu&Net SRL, Telecom Electra SRL, Teleplus SRL, Telesat Rural SRL şi Tour Imex Tel Net -, care de asemenea nu respectă principiul "must carry".

CNA a decis să facă aceste controale în şedinţa din 3 aprilie. Decizia a fost luată atunci după ce membrii Consiliului au analizat o adresă a societăţii RCS&RDS SA, care a solicitat anularea/ revocarea actelor administrative prin care CNA a aprobat modificările de grile de programe ale UPC şi Romtelecom fără includerea Digi 24, fapt care, în opinia RCS&RDS, încalcă articolul 82 din Legea audiovizualului.

Consiliul Naţional al Audiovizualului a aprobat, în şedinţa din 25 martie, grilele de cablu ale companiei de telecomunicaţii Romtelecom (analogic şi digital), în care nu se regăseşte Digi 24, televiziunea de ştiri a companiei de telecomunicaţii concurente RCS&RDS. Acest lucru înseamnă că abonaţii Romtelecom nu pot să vizioneze programele difuzate de Digi 24.

Totodată, pe 25 martie, CNA a aprobat grila unei alte societăţi de cablu - N.C.S. Telnet Catv SRL din Moineşti, judeţul Bacău -, care nu include şi Digi 24.

Pe de altă parte, în şedinţa din 20 martie, Romtelecom a primit şi aprobarea Consiliului de modificare a grilei sale în reţeaua IPTV, tot fără televiziunea Digi 24.