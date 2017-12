Real Madrid se întăreşte cu juventini

Conform cotidianului spaniol "As" apărut sîmbătă, Franco Baldini, noul director sportiv de la Real Madrid şi mîna dreaptă a preşedintelui Ramon Calderon, s-a întîlnit, la Torino, cu oficialii lui Juventus. După discuţiile avute cu Jean Claude Blanc şi Alessio Secco, Baldini a obţinut promisiunea acestora că trei dintre vedetele "bianconerilor", Cannavaro, Zambrotta şi Emerson, vor ajunge la Real Madrid sub comanda lui Fabio Capello. Există şi o condiţie pentru ca aceste transferuri să fie parafate, şi anume ca retrogradarea clubului torinez în Serie C, solicitată de acuzare în scandalul de corupţie din Italia, să fie confirmată.