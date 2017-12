"Rechinii", mulţumiţi cu remiza

Obiectivul fixat de conducerea clubului, obţinerea unui loc de Cupa UEFA, îi obligă pe jucătorii Farului să joace la victorie fiecare meci. În plus, constănţenii nu-şi pot permite să piardă puncte în faţa echipelor mai slab cotate, mai ales a nou-promovatelor, aşa cum s-a întîmplat vineri la Arad, cînd au încheiat la egalitate, 1-1, cu UTA în prima etapă a Ligii I. Semieşecul nu l-a supărat prea tare pe antrenorul Momcilo Vukotic, care a considerat rezultatul echitabil, deşi gruparea de pe litoral a avut meciul în mînă, conducînd pînă aproape de final. “Sînt mulţumit de rezultat, dacă ţinem cont de finalul meciului, cînd UTA si-a creat cîteva ocazii de gol. Mă aşteptam totuşi să cîştigam, pentru că adversara era o echipă nou-promovată. Puteam lua cele trei puncte, dacă Apostol nu ar fi ratat imediat după ce am deschis scorul. Au fost cîţiva jucători care nu au putut să alerge cum trebuie şi ambiţia gazdelor a pus presiune pe poarta noastră. Oricum, UTA a fost echipa care a făcut presing şi rezultatul mi se pare echitabil", a spus tehnicianul sîrb. Autorul golului, Iulian Apostol, a acuzat însă oboseala acumulată în ultima lună şi jumătate, cînd Farul a participat în Cupa UEFA Intertoto: “Nu am avut vacanţă deloc. Drumul pînă la Arad este şi el obositor, dar trebuie să jucăm oriunde, la orice oră şi temperatură. A fost un meci echilibrat. Ţinînd cont că sîntem puţin obosiţi, am stat mai la cutie şi am aşteptat contraatacul“, a explicat mijlocaşul constănţean. În schimb, Laurenţiu Florea, care a fost ales pentru controlul antidoping i-a lăudat pe arădeni pentru replica oferită: “Avînd în vedere că şi UTA şi-a creat multe ocazii, pot spune că a fost un rezultat echitabil. Aradul este o surpriză frumoasa şi chiar m-a surprins ambitia şi dăruirea lor. Dacă joacă aşa în continuare, se vor menţine cu siguranţă în prima divizie”.

Accidentat în minutul 30 al partidei de vineri, Dinu Todoran nu a mai putut continua partida şi a fost înlocuit de Soare. “Am simţit că mi s-au blocat muşchi şi nu mai puteam nici măcar să merg. Probabil că este vorba de o contractură la coapsa piciorului drept, dar voi face un control amănunţit pentru a afla exact ce am. Puteam cîştiga la Arad, dar la fel de bine puteam pierde, pentru că arădenii au dominat pe final, a explicat mijlocaşul constănţean.

După două zile libere, elevii lui Vukotic au fost chemaţi la stadion astăzi, de la ora 10.00, avînd programate în prima zi două şedinţe de pregătire.

Marcel Coraş s-a făcut de rîs

Preşedintele arădenilor, Marcel Coraş s-a acoperit de penibil, contestînd lovitura de pedeapsă acordată Farului, deşi faultul lui Tudor asupra lui Guriţă a fost evident. Chiar şi portarul gazdelor l-a contrazis pe fostul internaţional. “Guriţă a fost mai inteligent decît mine, l-am agăţat şi a fost 11 metri", a recunoscut Tudor. Deşi arbitrajul nu a pus probleme, arădenii au acuzat şi o poziţie de ofsaid la atacantul constănţean, în faza premergătoare acordării loviturii de pedeapsă. Chiar observatorul George Ionescu a fost cel care a lăsat să se înţeleagă acest lucru. Bucureşteanul a venit la finalul partidei la pupitrul comentatorilor TV, pentru a revedea faza şi s-a arătat nemulţumit de decizia asistentului Miklos Nagy.