Rechizite şcolare pentru copiii nevoiaşi din Cernavodă

Cu ocazia începerii noului an şcolar, primarul oraşului Cernavodă, Gheorghe Hânsă, a distribiut, în această săptămînă, ghiozdane şi rechizite şcolare pentru 90 de copii care provin din familii cu o situaţie financiară precară, care beneficiază de ajutor social şi de masa la cantina de ajutor social. “Sînt bucuros că îmi pot menţine obiceiul de a putea oferi în fiecare an un sprijin pentru familiile cu probleme deosebite. Urez tuturor copiilor un an şcolar bun şi cu cît mai multe realizări“, a spus primarul Gheorghe Hânsă. Fiecare ghiozdan conţine cîte două caiete caiete tip I, două caiete tip II (pentru copiii din clasele I-IV), un caiet dictando şi un caiet de matematică (pentru copiii din clasele V-VIII), cîte trei coperţi pentru caiete şi un penar cu toate cele necesare: stilou cu rezerve de cerneală, creioane.