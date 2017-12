Recitaluri de excepţie, în cea de-a patra seară „Callatis”

Festivalul „Callatis” se află în plină desfăşurare, iar publicul prezent în Portul Turistic Mangalia este din ce în ce mai numeros. Din programul celei de-a patra seri a festivalului au făcut parte nume sonore precum: „Eruption”, Corina, Lavinia, Cristina Rus, Mihai Trăistariu, Mihai Mărgineanu şi „Provincialii”.

Seara de joi a debutat cu prezentarea pe scena „Callatis”-ului a echipei de fotbal a municipiului Mangalia. Cei 24 de jucători care formează noul lot au urcat pe scena festivalului, odată cu echipa fiind prezentat şi noul echipament achiziţionat.

Din rîndul publicului au făcut parte oficialităţi, artişti şi persoane publice, primarul Mangaliei, Mihai Claudiu Tusac venind însoţit, de această dată, de soţia şi de cei doi copii ai săi. „Este o seară deosebită, mai ales că la începutul serii am avut plăcerea să prezint echipa de fotbal Callatis. Soliştii ne-au încîntat, ne-au răsfăţat. Este o seară reuşită, plăcută, publicul a intrat, deja, în atmosfera festivalului, se aplaudă, se cîntă, se dansează”, a spus edilul Mangaliei.

Şi în acest an, Mihai Trăistariu a realizat un show de excepţie, fiind aplaudat la scenă deschisă. Chiar şi noul său single, intitulat „Tribal Song”, a fost primit cu multă căldură de public. „Pe scenă a fost ca la Callatis, adică minunat! Sînt pentru a opta oară la acest festival, de cînd am debutat în muzica românească am fost prezent la fiecare ediţie. Cu Valahia am fost de patru ori, iar singur, tot de patru ori”, a mărturisit Mihai Trăistariu. Interpretul a fost însoţit de logodnica sa, Ioana, cu care plănuieşte să se căsătorească anul viitor.

Show-ul celei de-a patra seri a fost „condimentat” de concurentele la „Miss Diaspora”, care au defilat în faţa publicului în rochii de seară şi au încercat să demonstreze atît juriului, cît şi publicului, că merită să urce pe una din treptele podiumului. Un alt moment interesant a fost prezenţa pe scenă a lui Adrian Păunescu, care a recitat o poezie scrisă chiar joi seară.

Mini-recitalul susţinut de Marcel Pavel a extaziat mulţimea, artistul demonstrînd, încă o dată, că are o voce excepţională. „La Callatis este super, ca întotdeauna! Aici este mereu o atmosferă extraordinară, publicul este deosebit de cald. Este superb! Acest festival mi se pare că, din an în an, capătă o conotaţie deosebită şi mai ales pentru noi, artiştii, este o mare plăcere să ne reîntîlnim aici. În plus, ne reîntîlnim şi cu publicul din toată ţara, probabil că aici se adună toată lumea, în această perioadă şi se bucură de prezenţa noastră aici, iar noi ne bucurăm, la rîndul nostru, de aplauzele lor, de căldura, de sentimentele pe care le avem aici. Nu mai ştiu pentru a cîta oară vin la Callatis, cred că am fost prezent aproape în fiecare an”, a precizat Marcel Pavel.

„Eruption” a cîntat, la Mangalia, hituri din anii ‘70

Corina, artista care îşi uimeşte fanii de fiecare dată, a reuşit să surprindă şi publicul de la Mangalia, realizînd un spectacol de senzaţie, în ciuda faptului că este însărcinată în ultimele luni. Finalul serii a aparţinut trupei „Eruption”, care a cîntat mai ales pentru nostalgici, melodiile anilor ’70 fiind primite cu aplauze de cei prezenţi în Portul Turistic Mangalia.

Festivalul continuă, în această seară urmînd să urce pe scena din Mangalia, sub sloganul „Cocktail Callatis”, artişti de renume: Andra, Celia, Aida, David DeeJay & Dony, Anka Badiu, „Alb Negru”, Andreea Antonescu, „Zero”, Lili Sandu, Julia Jianu, „Paradise”, Annes, „Distinto”, Shanna, Sylvie, Dya, Alin Pascal Band, Alina Sorescu, „Blaxy Girls”, „Shock”.

Pe plaja „La steaguri\" din Neptun vor concerta, în aceeaşi seară, Anka Badiu, „Alb Negru”, Anna Lesko, Claudia, Jorge.