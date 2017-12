Reclamaţii la adresa unei… performanţe medicale

13:12:27 / 10 Martie 2014

razbunare????

Deci pentru un serviciu neefectuat pentru un pacient care statea acolo de cat timp????aproape un an????ce familie are omul acesta???vor sa scape de el???am stat si eu in 2006 internata la neurologie cu simdrom de vertij si voma ,,,,dar nu m-a tinut mai mult de 11 zile desi nu mi-a gasit ce aveam,,,e adevarat ca sunt medici care nu colaboreaza prea bine cu pacientul desi il ispiteste sa spuna de ce sufera ,,dar atat ,,de fapt il lasa sa traiasca cu iluzia ca se ocupa cineva si de el ,,in 2006 ,,se dadea spaga la greu ,,miliona si zeci de milioane de lei ,,la unii doctori,,si nu erau conditiile de acum care s-au imbogatit cat de cat vai de punctele sanitare care erau atunci si de curatenia care nu se facea si mirosea tot pavilionul de neurologie numai a fecale findca erau multi pacienti paralizati ,,de care nimeni nu avea grije ,,nu aveau pempersi si nici infirmierele nu se ocupau de pacienti decat cu mare scandal,,,,,totusi e o sectie care necesita medici noi ,cei buni se stiu care sunt acolo si acestia isi fac meseria cu drag si nu iau spaga dar ,,,,mi-e jena sa spun ca am dat spaga de 2 ori cat am fost internat acolo si nu m-a ajutat cu nimic dr. Rusu ,,care de fapt trece prin sectia asta ca voda prin loboda si doar lasa impresia ca face ceva dar la final descoperi ca nu iti da un diagnostic si ca nu esti nici vindecat nici macar ameliorat ,,feriti-va dragi constanteni de dr Rusu ca va arde la buzunar degeaba si va trimite si acasa cum ati venit adica tot la fel de bolnavi,,,Si,,trebuie si aparatura noua si desemenea o colaborare mai eficienta cu celelalte sectii in functie de suferintele pacientilor ,,,,dar asta e tratamentul acolo consta in perfuzii cu vitamine si cine stie ce calmante sau unele medicamente pe care trebuia sa le cumparam noi pacientii ,,plus branulele ca mereu nu aveau,,,deci acolo trebuie facuta schimbare totala si o triere a medicilor care lucreaza pentru pacient si nu pentru buzunaru lor ,,dr Rusu mi-a lasat impresia ca nici nu cunoaste prea bine ca sa zic asa aceasta latura a medicinii prea era delasatoare dadea numai tratamente care erau orcum ca pentru urgenta nu si pentru un tratament profesional al unui medic de specialitate,,acuma v-a prins pe picior gresit imi pare rau ,,ca ,,cuget liber comenteaza in acest fel uitand celelalte realizari ale spitlului dar daca ne gandim cine finanteaza ziarul ,,era de asteptat ,,,orcum toate vor trece si aceasta sectie se va reanoii si cu medici dar si cu dotari noi ca pentru pacienti paralitici ,,asa ar trebuii ,,nu???