Record de scriere pe smartphone

Marcel Fernandes Filho, un brazilian de 16 ani din New York, a înregistrat recordul mondial la viteza de scriere pe smartphone, intrând astfel în Cartea Recordurilor. Adolescentul a reuşit să scrie un text compus din 25 de cuvinte: “The razor-toothed piranhas of the genera Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality they seldom attack a human”, în traducere „Peştii piranha cu dinţi ascuţiţi ca nişte lame, din familia Serrasalmus şi Pygocentrus, sunt cei mai feroci peşti de apă dulce din lume. În realitate, însă, aceşti peşti atacă rar omul”. În numai 18,19 secunde, Marcel Fernandes Filho a bătut recordul mondial precedent, de 18,44 secunde, deţinut de un adolescent de 15 ani din Seattle. Performanţa, înregistrată în Cartea Recordurilor Guinness, a fost realizată pe un smartphone Galaxy S4 dotat cu tastatură Fleksy.

Marcel Fernandes Filho a început să se perfecţioneze în 2009, după ce şi-a distrus, într-un acces de furie, computerul, al cărui ecran începuse să se defecteze. Întrucât nu a avut destui bani să îşi cumpere alt computer, l-a înlocuit cu un smartphone iPhone 3GS.