Record istoric al numărului incidentelor antisemite în Marea Britanie

Numărul incidentelor antisemite din Marea Britanie a înregistrat un record istoric în prima jumătate a acestui an, potrivit unui studiu realizat de Community Security Trust (CST), o organizație umanitară care vizează protejarea evreilor britanici, transmite joi Reuters. Studiul arată că în primele șase luni ale acestui an au avut loc 767 acte antisemite, în special comportament abuziv sau ultraj, în creștere cu 30% față de perioada similară a anului trecut. „Antisemitismul are un impact crescând asupra vieții evreilor britanici, iar ura și furia care stau la baza acestuia sunt tot mai răspândite”, a explicat directorul executiv al CST, David Delew. Responsabilul pentru comunicare al CST, Mark Gardner, a estimat că antisemitismul poate fi un indicator al stării societății britanice în ansamblul său. Aproximativ 74% dintre actele antisemite comise de la începutul anului au avut loc în principalele cartiere cu comunități evreiești din Londra și Manchester.

În primele șase luni din 2017, CST a înregistrat 56 de amenințări directe împotriva evreilor, dintre care un sfert au implicat abuzuri verbale față în față, în creștere cu 27% față de perioada similară a anului trecut. În 10 dintre cazurile de amenințare au fost folosite cuțite, bâte sau automobile. În ceea ce privește social media, în prima jumătate a anului s-au înregistrat 142 de abuzuri cu caracter antisemit, față de 136 de incidente în 2016. De asemenea, CST a precizat că 23% din incidentele antisemite din prima jumătate a acestui an au avut motivație politică, adaugă sursa citată.