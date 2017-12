Reformă reală în Sănătate!?

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Lucian Duţă, are ca prioritate pentru 2010 - despre care spune că este an de criză - o reformă reală în sistem, adică informatizare, descentralizare, pachet de servicii bine definit, clar reglementat şi care să asigure accesul la serviciile necesare pentru toţi asiguraţii. Preşedintele CNAS explică greutăţile anului 2010, dar şi nevoia unei reforme reale în sistem, care în final să asigure accesul la serviciile necesare pentru toţi asiguraţii. “Deşi este un an foarte greu, un an de criză, totuşi pentru 2010 am stabilit un calendar al priorităţilor. Vreau să fac o reformă reală, care înseamnă de fapt informatizare, descentralizare, pachet de servicii bine definit, clar reglementat şi care să asigure accesul la serviciile necesare pentru toţi asiguraţii”, a declarat Duţă. Preşedintele CNAS a spus că situaţia din 2010 este dificilă şi pentru că bugetul în valoare de 15,3 miliarde de lei, mai puţin decât a cerut, este diminuat din cauza creditele de angajament din 2009, în valoare de 2,8 miliarde de lei. “Plecăm cu un buget diminuat. În aceste condiţii, avem nevoie de o strategie curajoasă şi, mai ales, realistă, pentru că nu putem merge oricum. Astfel, primul pas vizează reconfigurarea mecanismelor de alocare a fondului, mai ales pentru medicamente, atât la medici, cât şi la farmacişti. Trebuie să se înţeleagă foarte clar că suntem prea săraci ca să ne permitem prescrieri nejustificate. Consumul de medicamente, valoric vorbind, a crescut în ultimele 12 luni cu aproximativ 25 la sută, prin desfiinţarea plafoanelor, dar acest lucru, din păcate, adică acest consum crescut, nu a dus şi la îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei”, a precizat Lucian Duţă. Totodată, preşedintele CNAS spune că este hotărât să realizeze informatizarea sistemului, chiar dacă mulţi vor spune că au auzit “această lozincă de multe ori”. “Eu vreau să pun efectiv în funcţiune acest sistem, dar pentru asta am nevoie ca două componente ale programului de informatizare aflate acum la Ministerul Sănătăţii să treacă la CNAS. Nu se poate face informatizare pe bucăţele”, a adăugat Duţă.

“Susţin descentralizarea reală, acel sistem în care autorităţile locale preiau în totalitate administrarea spitalelor, cel puţin a unora dintre ele, şi nu sunt puţine. Doresc să introduc pachetul de servicii medicale de bază real, bine definit şi reglementat, împreună cu ghidurile şi protocoalele de practică. Nici acest aspect nu este neapărat o mare noutate, dar reprezintă o mare necesitate. Acest lucru înseamnă disciplină şi cheltuirea cu chibzuinţă a banilor, aşa puţini cum sunt”, a mai spus preşedintele CNAS.