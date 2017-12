Regatta Mării Negre - Audi, cel mai important concurs internaţional de veliere

Elegant, ermetic şi sofisticat, yachting-ul este unul dintre sporturile high-class care include un segment destul de restrîns de practicanţi - în comparaţie cu alte sporturi nautice şi nu numai - dar care se adresează tuturor iubitorilor de mare, de aventură şi de senzaţii tari. În cadrul evenimentului Regatta Mării Negre - Audi, deschis oficial vineri, 18 iulie, în marina Ana Yacht Club - Eforie Nord, organizatorul, Set Events, asezonat cu Audi şi DTZ Echinox, promit tradiţie şi modernism laolaltă (etapele clasice ale concursului - in shore, 19 iulie şi off shore, 20 iulie şi special party-urile de seară - jonglerii cu foc, trupa Shadows; jocuri de lasere şi artificii; capoeira, trupa K-Noi; un concert susţinut de Alexandrina Hristov), contopite într-un concept inteligent, acela al sportului combinat cu distracţia rafinată. Brandurile care s-au adunat în jurul evenimentului, sponsori şi parteneri, nu fac decît să sublinizeze, dacă mai era nevoia, înalta ţinută a acestui eveniment: Hublot, Cutty Shark, Metaxa, Unicomp, Astfel, Regatta Mării Negre - Audi este primul concurs internaţional de veliere organizat în ţara noastră, care a ajuns la a treia ediţie. De la an la an, evenimentul, organizat de o mînă de entuziaşti, băieţii nebuni în căutarea vîntului perfect, a cunoscut o creştere spectaculoasă, mulţi dintre iubitorii sportului cu vele transformîndu-şi pasiunea în carieră. Bogdan Craiciu, a explicat cum, pentru acest an, Set Events, al cărei reprezentant este, şi-a propus (şi a reuşit!) să introducă organizarea Regattei Mării Negre - Audi (alături de Romanian Boat Show, altă producţie marca Set Events în colaborare cu Power Marine) în contextul mai larg al popularizării sporturilor nautice şi al promovării potenţialului maritim şi fluvial al ţării noastre, în ideea introducerii acestui concurs în circuitul internaţional al sporturilor cu vele. Firescul iniţiativei Set Events rezidă în participarea internaţională din acest an, reunind pavilioane din SUA (Victoria), Italia (Ego), Cipru (Anette, Motivation), Franţa (Bananec Blues), Bulgaria şi, bineînţeles, România (Corsarul, Ioana 2, Teodora, Euxin 2, Alfa, Rusalka, Amoc, Aiax, Zefir, Eol). Organizatorii atenţionează că, deşi „accesul în portul turistic se poate face numai pe bază de invitaţie, concursul din larg poate fi urmărit şi de pe plaja publică”. Menţionăm că, în cadrul in shore, competitorii trebuie să parcurgă distanţa dintre Eforie Nord şi Costineşti în cel mai scurt timp, proba de off shore fiind una de îndemînare, echipajele yahturi-lor trebuind să navige pînă la un punct fix, în larg şi să revină în port.