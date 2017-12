Reghecampf: „M-am dus să îl salut pe Piţurcă, dar m-a refuzat ostentativ”

Antrenorul formaţiei Al Hilal, Laurenţiu Reghecampf, a declarat că a intenţionat să îl salute pe tehnicianul echipei Al Ittihad, Victor Piţurcă, înaintea meciului direct din campionatul Arabiei Saudite, dar acesta l-a refuzat "ostentativ", informează www.dolce-sport.ro. "Era normal să mă duc să-l salut, eram antrenorul mai tânăr, ne întâlneam doi antrenori români. Eu am făcut un gest normal, m-am dus să-l salut, dar el a refuzat, în stilul caracteristic. Am presimţit că va face asta, dar nu regret gestul, e un gest omenesc. A refuzat ostentativ, nu a vrut să dea mâna", a afirmat Reghecampf. Fostul antrenor al echipei Steaua a adăugat că se va întâlni din nou cu Victor Piţurcă la 23 decembrie, cu ocazia meciului Al Ittihad - Al Hilal din optimile de finală ale Cupei Prinţului, dar de data aceasta nu îl va mai saluta. "Foarte mulţi m-au îndemnat să o fac, soţia mea, Gigi Becali, toţi colaboratorii mei... Ne întâlnim din nou pe 23 decembrie, dar nu are niciun rost să mă duc să îl mai salut, dacă a refuzat prima data. Chiar dacă nu vorbim, ne puteam saluta şi cu asta basta", a menţionat Reghecampf, Laurenţiu Reghecampf şi Victor Piţurcă se află de mai mult timp în conflict, cei doi jignindu-se şi acuzându-se reciproc de incompetenţă în perioada în care primul conducea formaţia Steaua, iar celălalt ocupa funcţia de selecţioner al echipei naţionale. Cei doi s-au întâlnit ca adversari, luni seara, în meciul Al Ittihad - Al Hilal, încheiat la egalitate, scor 0-0, în cadrul etapei a X-a a campionatului Arabiei Saudite. În clasament, Al Ittihad este pe locul 4, cu 22 de puncte, iar Al Hilal pe 5, cu 17 puncte şi două meciuri mai puţin disputate.