Regionalizarea - mai mult decât înfiinţarea unor judeţe mai mari

Procesul de regionalizare, analizele realizate până acum, cât mai ales faptul că rezultatul lor provizoriu a fost făcut public au stârnit „dispute conjugale“ în interiorul coaliţiei de guvernare. Iar ăsta este, în ciuda tuturor părerilor, un lucru bun. Procesul regionalizării trebuie să angreneze toate forţele politice, idei numeroase din care ar trebui selectate cele constructive şi, evident, nu toată lumea poate fi de acord. Cel care a contestat în mai multe rânduri unele dintre afirmaţiile vicepremierului Liviu Dragnea în privinţa regionalizării este prim-vicepreşedintele PNL Klaus Iohannis. El este de părere că Liviu Dragnea „s-a grăbit“ când a afirmat că deciziile se îndreaptă către structura celor opt regiuni de dezvoltare, întrucât această problemă nu a fost „suficient de bine studiată“. „Liviu Dragnea a comandat un studiu şi a venit cu rezultatele studiului, ceea ce mi s-a părut un lucru bun. S-a grăbit puţin când a afirmat că cel mai bine e aşa, cu opt regiuni. Poate e cea mai bună variantă, dar poate nu“, a explicat Klaus Iohannis.

DE JOS ÎN SUS Acesta a adăugat că, potrivit vicepremierului Dragnea, urmează să se stabilească de la Bucureşti ce avize vor avea voie să dea instituţiile din viitoarele regiuni. „Dacă noi vom înfiinţa structuri care sunt legate de Bucureşti precum actualele judeţe, care sunt dirijate de ministerele din Bucureşti, atunci am înfiinţa judeţe puţin mai mari, lucru de care putem să ne lipsim. Regionalizarea are sens doar în măsura în care discuţia este purtată şi de jos în sus, nu numai de sus în jos. Regionalizarea are sens în măsura în care regiunile primesc sarcini, dar şi autonomia necesară pentru a le duce la bun sfârşit. Dacă dorim doar să facem structuri care administrează judeţele şi ţin cu totul de Guvern, mai bine nu facem regionalizarea\", a afirmat Iohannis. Întrebat dacă susţine o autonomie totală a regiunilor, Iohannis a răspuns negativ.