Regionalizarea va reda echilibrul dezvoltării economice şi sociale

Odată cu aprofundarea subiectului regionalizării, întrebările au început să se înmulţească. Cum vor fi finanţate regiunile, vor fi înfiinţate noi taxe, vor fi sau nu vor fi desfiinţate comunele? Răspunsurile la unele dintre întrebări le-a dat vicepremierul Liviu Dragnea, declarând că „nu va fi inventată“ nicio taxă în plus pentru finanţarea regiunilor din care vor face parte judeţele. El a precizat că sistemul fiscal din regiuni nu este încă definit, aceasta fiind „chestiunea cea mai delicată“. „Lucrăm acum la asta. Cred că fiecare autoritate locală trebuie să primească impozitul pe salariu pentru fiecare om care munceşte pe teritoriul respectiv, indiferent unde are sediul firma la care lucrează“, a spus Dragnea. El a vorbit şi despre posibilitatea desfiinţării unor comune mici. Vicepremierul a explicat că dacă guvernanţii încep în acest an să desfiinţeze comune, dau „foc la ţară“, intenţia fiind ca, începând cu 2014, să fie stimulată asocierea între comune. „Dacă văd că o comună nu are suficiente resurse, nu vreau să o desfiinţez, pentru că nu vreau să omor oamenii. Problema e în sistemul finanţelor publice locale. Probabil că într-o lună-două schimbăm complet filosofia bugetelor locale“, a mai spus Dragnea.

DEZVOLTARE UNITARĂ Vicepremierul a menţionat că viitoarele regiuni vor fi create pe criterii funcţionale, care să le asigure şi resurse, regiunile urmând să poată realiza proiecte mari de dezvoltare dar şi proiecte de interes local. În opinia vicepremierului, lipsa unor regiuni administrative a fost cauza pentru care România „este dezechilibrată“ din punctul de vedere al dezvoltării economice şi sociale. El a spus chiar că va prezenta „câteva hărţi ale dezvoltării în România“ din care rezultă că ţara are „unul dintre cele mai dezechilibrate sisteme de dezvoltare din Europa“. În privinţa şanselor ca un judeţ sau altul să fie numit capitala unei regiuni, primarul Sibiului, Klaus Iohannis, este de părere că oraşele care şi-au exprimat opţiunea să devină capitale au, în acest moment, şanse egale, întrucât „nu există niciun manual de concurenţă sau de competenţă“, însă ar trebui să îşi elaboreze bine profilul şi să-l prezinte.