Regizorul Curtis Hanson a încetat din viață

Regizorul american Curtis Hanson, cel care a adus pe marile ecrane cartea lui James Ellroy ''L.A. Confidential'', a încetat din viață marți, la vârsta de 71 de ani, la reședința sa din Hollywood, transmite AFP.

Conform medicilor, decesul a survenit din "cauze naturale".

Născut la Reno, în Nevada, Curtis Hanson și-a început cariera cinematografică în 1970, ca scenarist, cu o adaptare a nuvelei "The Dunwich Horror" de H.P. Lovecraft. Primul său film în calitate de regizor, "Sweet Kill", a fost realizat în 1972. Consacrarea a venit în 1992 cu thriller-ul "The Hand That Rocks the Cradle" iar apogeul carierei sale regizorale este reprezentat de filmul "L.A. Confidential" (1997), cu Kim Basinger, Russell Crowe, Kevin Spacey și Danny DeVito în distribuție.

Din filmografia sa mai fac parte producțiile "8 Mile" (2002), "Lucky You" (2007) sau "Chasing Mavericks" (2012).