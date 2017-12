Regizorul Tony Scott s-a sinucis

Cunoscutul regizor, scenarist şi producător britanic Tony Scott, în vârstă de 68 de ani, regizorul unor celebre filme precum ”Top Gun” sau ”Crimson Tide”, s-a sinucis duminică, aruncându-se de pe podul Vincent Tomas, nu departe de Los Angeles. Informaţia a fost confirmată de forţele de ordine americane. În autoturismul regizorului a fost găsit un bilet de adio. Corpul său neînsufleţit a fost găsit la trei ore după tragicul eveniment, în jurul orei locale 12.30, a precizat locotenentul de poliţie Joe Bale.

Tony Scott s-a născut la 21 iulie 1944. Din palmaresul său artistic fac parte pelicule celebre precum ”True Romance” sau ”Man on Fire”. Tony Scott este fratele mai mic al lui Ridley Scott, la rândul său regizor şi producător de film, considerat unul dintre cei mai influenţi şi renumiţi cineaşti contemporani. Printre filmele regizate de Tony Scott se numără ”The Hunger / Foamea” din 1983, cu Catherine Deneuve şi David Bowie, ”Top Gun” din 1986, cu Tom Cruise, ”Beverly Hills Cop ll / Poliţistul din Beverly Hills II” din 1987, cu Eddie Murphy, ”Days of Thunder / Zilele tunetului” din 1990, cu Tom Cruise, ”Last Samaritan / Ultimul samaritean” din 1991, cu Bruce Willis şi Halle Berry, ”True Romance / Iubire adevărată” din 1993, cu Christian Slater şi Patricia Arquette, ”The Fan / Un admirator fanatic” cu Robert De Niro sau “Enemy of the State” cu Will Smith, “Spy Game / Spioni de elită” din 2001, cu Robert Redford şi Brad Pitt, ”Domino”, cu Keira Knightley şi Mickey Rourke din 2005 sau ”Unstoppable / De neoprit” din 2010, cu Denzel Washington. Gestul este cu atât mai şocant cu cât lasă în post-producţie nu mai puţin de zece filme pe care le filmase în ultimii doi ani.

A fost nominalizat de cinci ori la premiile Emmy, pentru mai multe producţii de televiziune, printre care şi serialul ”The Good Wife / Soţia perfectă”, trofeu pe care l-a şi câştigat în 2002, pentru ”The Gathering Storm”. În 1995, a câştigat Premiul Michael Balcon la gala BAFTA. Tony Scott a fost căsătorit de trei ori, ultima dată din anul 1994 până la momentul morţii, cu Donna W. Scott, mariaj din care au rezultat doi copii.