Regretele lui Joachim Low

Dezamăgit după ce Germania a ratat calificarea în finala EURO 2012, după 1-2 (Ozil 90+2-pen. / Balloteli 20, 36) cu Italia, selecţionerul Joachim Low a declarat că cele două goluri primite de la Mario Balotelli ar fi putut fi evitate destul de uşor.

„În prima repriză, după acest prim gol ce putea fi evitat la centrarea lui Cassano, am fost dezorganizaţi. Am studiat comportamentul lui Cassano şi el ar fi trebuit să fie oprit de fundaşul nostru. Am fost neatenţi şi am primit două goluri. În faţa Italiei este foarte greu să întorci scorul, chiar dacă echipa mea a jucat foarte bine. Îmi felicit jucătorii pentru modul în care au încercat să revină. Ştiam că Italia este mai puternică decât în 2010. Prandelli a schimbat jocul acestei echipe, a făcut-o mai ofensivă. Are doi super atacanţi şi un metronom precum Pirlo, care ştie să-i servească foarte bine. După partidă, este uşor să spui că puteai face altceva. Mario Gomez marcase de trei ori în acest turneu, s-a pregătit foarte bine şi era foarte motivat. Am dorit să întăresc axul central cu Toni Kroos, contra lui Pirlo şi De Rossi, pentru a avea tot timpul doi jucători care să-i jeneze pe cei doi. Până la 1-0, partida a fost echilibrată, după care n-am mai putut reveni în meci. Iar, la pauză, când era 2-0, a trebuit să facem mai multe schimbări”, a afirmat Low, adăugând însă că echipa sa, cea mai tânără de la turneul final, a avut o prestaţie excelentă de-a lungul competiţiei şi a progresat foarte mult în ultimii doi ani.