Renegat de PSD, Grindeanu a devenit eroul celor ce i-au cerut demisia

Scena politică românească a început să se zguduie serios începând de miercuri seara, când Comitetul Executiv Național al PSD a decis retragerea sprijinului politic pentru premierul Sorin Grindeanu și, implicit, pentru tot cabinetul său. Practic, premierul a fost invitat să iasă pe ușa din spate, ca pedeapsă pentru faptul că nu și-au îndeplinit obligațiile asumate prin planul de guvernare. Sau cel puțin acesta a fost pretextul folosit de președintele PSD, Liviu Dragnea, atunci când a anunțat decizia CExN. În ceea ce privește realitatea, lucrurile sunt destul de neclare. Pe de-o parte, Grindeanu acuză că decizia CExN are la origine poftă de putere a lui Dragnea, pe de altă parte au existat zvonuri conform cărora conducerea PSD l-a înlăturat pe Grindeanu pentru că se apropiase prea mult de președintele Klaus Iohannis. Indiferent de motive, Grindeanu a refuzat foarte clar și ferm să demisioneze. "Am obligația să mă comport responsabil față de România și față de partidul din care fac parte. Să știți că acest Guvern este Guvernul României, nu este Guvernul CEx-ului și cred că toți trebuie să ne simțim responsabili de acest lucru și eu mă simt responsabil. Îmi voi da demisia și repet ce am spus în CEx: atunci când președintele Iohannis, după consultări cu partidele, va numi un premier de la PSD. Eu cred că este normal față de acele sute de mii de oameni, față de scorul pe care PSD l-a obținut în alegeri ca acest lucru să se întâmple și eu nu vreau atât cât pot alte scenarii să poată să intre în discuție, tocmai pentru aceasta fac acest lucru", a declarat Grindeanu, la Guvern.

În mod ironic, refuzul lui Grindeanu l-a transformat, inevitabil, în eroul protestatarilor așa-zisei mișcări "#rezist", adică exact acei oameni care au ieșit în stradă la începutul anului pentru a cere demisia lui... Grindeanu. Între timp, CExN al PSD se reunește joi, într-o nouă ședință, pentru a alege un înlocuitor pentru Grindeanu.