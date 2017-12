Renovarea Ambulatoriului de specialitate, pe drumul cel bun

Ambulatoriul de specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa a intrat într-un amplu proces de renovare. Cum Synevo a dorit să deschidă în Policlinică un centru de recoltări de probe pentru analize medicale, reprezentanţii firmei au sponsorizat renovarea şi modernizarea holului şi a centrului de înregistrate şi programare a pacienţilor. “Noi am găsit partenerii care au înţeles că se pot face lucruri importante în sectorul public cu bani privaţi. Nu fac un secret că noi am avut un interes în renovarea acestui hol. Policlinica reprezintă un loc important din punct de vedere medical şi aici am deschis un punct de recoltare. Sper să existe cît mai multe persoane care ne vor urma exemplul şi vor ajuta ambulatoriul de specialitate să îşi schimbe aspectul”, a declarat directorul Synevo, dr. Dan Căpăţînă. Investiţia companiei Synevo se ridică la 40.000 de euro, însă reprezentanţii firmei susţin că în acest caz banii nu au fost un factor important. “La această realizare a contribuit conducerea Consiliului Judeţean Constanţa şi a Autorităţii de Sănătate Publică. Le mulţumesc reprezentanţilor acestor instituţii”, a continuat dr. Dan Căpăţînă. Modernizarea Policlinicii 1 va costa în jur de opt milioane de euro, susţine conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă. “Există 20 de milioane de euro provenind din fonduri europene, alocate pentru toată Dobrogea. Noi am fost primii care am depus studiul de fezabilitate pentru reabilitarea Policlinicii 1, integrată Spitalului Judeţean”, a declarat managerul Spitalului Clinic Judeţean, dr. Tiberiu Ioan Tofolean. Conducerea spitalului a inaugurat ieri noul hol al Policlinicii, iar un sobor de preoţi a făcut sfeştanie. Toţi pacienţii care aşteptau să fie consultaţi s-au adunat în noul hol şi au asistat la slujbă.