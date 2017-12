Reorganizarea Fiscului, mult zgomot pentru nimic… deocamdată

YES, WE CAN! Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), una dintre cele mai importante instituţii ale statului, a trecut în 2013 printr-un amplu proces de reorganizare. Noua structură a ANAF a intrat în vigoare la 1 august 2013 şi a prevăzut absorbţia autorităţii vamale şi crearea a opt direcţii regionale de finanţe publice. De asemenea, la 30 octombrie 2013, a fost desfiinţată Garda Financiară. Încă de la preluarea mandatului, ministrul Finanţelor Publice, Daniel Chiţoiu, a anunţat că una dintre priorităţile sale o reprezintă restructurarea Fiscului: „România, în prezent, este pe unul dintre ultimele locuri în Europa din punct de vedere al gradului de colectare a veniturilor. Asta se poate ameliora prin măsuri administrative şi legislative de îmbunătăţire a colectării şi reducere drastică a evaziunii”. Gradul de colectare a taxelor şi impozitelor a ajuns în România la 32% din PIB, sub media europeană de aproape 40%, dar implementarea unui proiect privind reorganizarea ANAF ar putea conduce la o creştere cu cinci puncte, a răspuns mediul de afaceri, care a primit nesperat de bine propunerea de reorganizare. „În Bulgaria, s-a ajuns la cinci administraţii fiscale regionale, după cinci ani de la startul unui proiect similar. Gradul de colectare s-a îmbunătăţit cu 5 - 6% din PIB. România este la un nivel de colectare de 31 - 32% din PIB, iar Bulgaria se apropie de 35%, în timp ce media europeană este de 39 - 40%. Un alt exemplu din zona noastră este Polonia. Proiectul polonez este finanţat de Uniunea Europeană cu 70 milioane euro nerambursabili. Ei sunt în al treilea an de implementare şi s-a reuşit o eficientizare a gradului de colectare cu 1 - 2%”, puncta, la acea vreme, preşedintele grupului de lucru pentru Fiscalitate din cadrul AmCham (Camera de Comerţ Româno - Americană), Mihaela Mitroi.

RECRUTĂM, RECRUTĂM Apoi, la finele lui mai, Chiţoiu a abordat pe larg restructurarea Fiscului: „Dacă ne raportăm la nivelul poverii fiscale, la toate taxele, România este pe unul dintre primele locuri în UE - la impozit pe profit şi pe venit, la TVA, la CAS-uri, care sunt printre cele mai ridicate din Europa. Noi avem o problemă cu gradul de colectare. Avem o conformare voluntară a contribuabililor, adică plata de bunăvoie la buget, nu prin executare silită, undeva la 78 - 80%. Cele mai performante ţări au un grad de conformare voluntară între 95 şi 99,5%. Este vorba de statele nordice - Finlanda, Danemarca”. Ulterior, la 26 iunie, Guvernul a adoptat Ordonanţa care prevedea reorganizarea ANAF şi înfiinţarea Direcţiei Generale Antifraudă (DGAF), prin redistribuirea a 2.500 de posturi. Noua structură a ANAF a intrat în vigoare la 1 august 2013 şi a prevăzut absorbţia autorităţii vamale şi crearea a opt direcţii regionale de finanţe publice. Garda Financiară a fost desfiinţată la 30 octombrie 2013, iar în locul ei a apărut, la 1 noiembrie, DGAF. În primă fază, DGAF a recrutat 850 de persoane, iar în primul trimestru din 2014 va demara un nou proces de angajare.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DE FAPT? Potrivit unui sondaj al companiei de consultanţă fiscală PwC România, ale cărui rezultate au fost publicate în noiembrie, 40% dintre companiile chestionate spun că iniţiativa reorganizării Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este absolut necesară, iar 48% susţin procesul, dar spun că are nevoie de anumite ajustări. Sondajul a arătat, de asemenea, că 92% dintre respondenţi nu au suficiente informaţii despre detaliile reorganizării. Totodată, aproape toţi managerii financiari (96%) au arătat că autorităţile fiscale ar trebui să aibă drept obiectiv central combaterea evaziunii fiscale, iar trei sferturi dintre respondenţi au subliniat nevoia informatizării procesului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a taxelor. Un procent semnificativ (25%) dintre cei chestionaţi au indicat că autorităţile fiscale ar trebui să se concentreze pe îmbunătăţirea pregătirii profesionale a inspectorilor fiscali.

DEBUT CU STÂNGUL Reorganizarea ANAF, în special desfiinţarea Gărzii Financiare şi reorganizarea Vămii, s-a văzut şi în colectarea mai slabă a veniturilor, în trimestrul al treilea din 2013. Golul de venituri a determinat autorităţile chiar să facă o rectificare bugetară negativă. Încasările şi-au revenit însă în octombrie. Totuşi, Antifrauda a început cu întârziere treaba şi, pentru moment, nu e clar ce urmăreşte exact. La începutul anului, premierul Victor Ponta spunea că DGAF va merge ţintit către marea evaziune, lăsând în pace „magazinele de la colţ de stradă”. Aşa ceva nu se întâmplă încă (cel puţin nu la Constanţa). Primele rezultate concrete ale proiectului de modernizare a administraţiei fiscale din România, care se va derula în perioada 2013 - 2018, sunt aşteptate în 2015.