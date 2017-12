Replică usturătoare pentru Daniel Barbu, după sfidarea militarilor din Afganistan

19:34:53 / 24 Septembrie 2016

mai lasa-ne "eroule" si du-te in ...

Tipul asta a spus exact care este parerea lui despre asa zi-sa meserie de politician si care cred ca este a majoritatii celor bagati in aceast cloaca;adica"bai oameni,vedeti ce greu muncim noi pentru voi si cat risc este sa murim dracu' numai ca sa va facem voua bine"?Oare la ce risc s-a referit:poate aluneca pe o coaja de banana la bufetul parlamentului cu preturi de toata jena;sau I se blocheaza yala la biroul de parlamentar in care si-a angajat o pila;sau pur si simplu a intarziat soferul sa-l duca la un bairam de partid?astea riscuri frate!Nu mai retin dar tot dupa o tampenie a fost demis din fruntea unui nu stiu ce minister.este inca o dovada ca in parlament s-a strecurat ce are tara asta mai prost:lacomi,incompetenti,intelectuali frustrati,golani,analfabeti,bolnavi psihic .Daca liberalismul este reprezentat asfel si nu pot sa nu ma gandesc si la accidentul biologic numit Cristiana Anghel s-a mai dus dracului inca o speranta numita ALDE