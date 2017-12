09:47:58 / 25 Ianuarie 2014

Reprosuri

Dl Prc general Tiberu Nitu ce reprosuri ar trebui sa va fac eu la dvs Am3-4 adrese primite de la Dvs in baza unor reclamati facute despre un camatar si niste asociati care mi-am cerut niste dreptur de peste 10 ani la institutilor abilitare din rominia sau trimis la Parchetul Cta spre rezolvare si au fost ascunse cu Petiti Claste NUP Rezoluti cu motivari mincinoase si mai departe Tergiverzari pentru a fi prescrise.Cine le mai da de cap dlT.Basescu sau dl V.V.Ponta.Acuma e o problema personala a mea si o intrebare dinGermania.Care sint Hoti, mincinosi,infractori neseriosi si care sint cinstiti si corecti la care ma pot adresa si eu cu o intrebare a mi se face dreptate corect mai mult nu am cerut sint toate sub semnatura mea la IPJ si Parchetul Cta.De 10 ani mam saturat de reclamati si minciuni dupa peste tot unde am trimes plingeri.Raspunsuri.Toate au ajuns la Cta IPJ si Parchet.Pai Cta e Vatican, Andora sau Lichtenschtein de Rominia.Trebue sa ne adresam la interlopi de pe strada a ne face dreptate. Sint juristi falsi la care ne adresam nu mai inteleg nimica.Ce poate face un om prapadit si sarac la cine se poate mai adresa in rominia.Daca eu le spun daevarul si ma prostesc pe fata de 10-11 ani de zile. Ca hoti si camatarul are bani si au avocati buni.Ce se uia de baza minciuna sau se cauta adevarul,ca sa nu mai jignim si sa calomniem lumea.Ca tare inteligenti sint sa vada greselile mele dar nu ale camatarului si celor de la Gepeto.