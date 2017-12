Restaurante cunoscute, pline de jeg și cu alimente expirate, închise!

20:58:26 / 13 Iulie 2017

Sa mearga si la Pizzeriile care n-au nici macar autorizatie de functionare

Alea care fac numai delivery fara sediu fara casa de marcat sau angajati fara nimic. Daca nu apar cu punct de lucru nu inseamna ca nu exista, doar isi fac publicitate si vand. Baruri ilegale prin cartiere unde se fumeaza la greu legale si ilegale care la fel fara punct de lucru declarat fara firma fara nimic. As vrea sa ma vad bucataria de la Margo sau Entourage bineinteles Crazy la care domnu Horia mai merge din cand in cand, un Marco Polo, Irish Pub, Scoica. Dansu merge numai la bodegi unde oricine stie ca e mizerie pe bune acum La Cuptoru cu placinte la 1 leu micu ce asteptari poti sa ai, sau la Kaptan baba unde n-am intrat in viata mea. Da astia mari sunt cu partidul cu Mazare cu PSD nu se atinge de ei... pestele de la Cap se impute, Domnule Horia arata-ne maine bucataria de la Hotel Flora!