Reţea de canalizare în Oltina? Vise, taică, vise...

În 2010, Primăria Oltina era „trimisă la plimbare” de Guvernul de atunci, care i-a respins administraţiei locale un amplu proiect ce prevedea introducerea rețelei de canalizare menajeră în satul reședință de comună. La vremea respectivă, mai-marii de la Bucureşti le-au transmis celor din Oltina că nu au acumulat un punctaj suficient pentru ca proiectul să intre la finanţare prin fostul Program Naţional de Dezvoltare Rurală. „Atunci am avut nevoie de 75 de puncte şi am obţinut doar 70. Pentru numai cinci puncte nu am putut să realizăm proiectul. Ştiţi de ce nu am obţinut finanţare pentru proiect? Pentru că Oltina a fost considerată o comună bogată, datorită poziţiei sale geografice, fiind situată lângă Dunăre!”, spunea, la vremea respectivă, Gheorghe Chirciu. Acum, odată cu schimbarea criteriilor de acordare a fodurilor europene, Primăria îşi va încerca din nou norocul. „Am investit în acest proiect amplu, care a fost bine realizat. De aceea nu mă las şi îl depun din nou la Ministerul Dezvoltării, sperând ca, de data aceasta, Oltina să nu mai fie considerată o comună bogată, iar proiectul să fie respins”, a spus Gheorghe Chirciu, care adăugat că rețeaua de canalizare ar urma să măsoare aproximativ 13 km, valoarea lucrărilor ridicându-se la câteva milioane de lei, bani care vor fi asigurați din fonduri europene.