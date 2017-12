N-am scris nici măcar două rânduri despre începutul anului şcolar şi nu o voi face nici acum, decât tangenţial, deoarece nu mi se pare că se pot comenta prea multe lucruri inedite. Mă aşteptam la o formă de protest tacită din partea profesorilor şi când spun asta mă refer la fluturaşii pe care şi i-au prins în piept dascălii, gest care seamănă cu un fel de grevă japoneză, dar altceva nu ai de analizat fără riscul de a deveni monoton. Mai semnificativ a fost amănuntul legat de lipsa oricărui mesaj din partea preşedintelui, pe care a încercat să-l suplinească în mod jenant Emil Boc, însă nici măcar acest detaliu nu reprezintă mare scofală. Omul care a anunţat un pact naţional pentru educaţie dovedeşte că nu mai dă doi bani pe profesori, după ce a câştigat al doilea mandat prezidenţial. Totuşi, am sentimentul că acest om nu mai dă doi bani nici măcar pe România, ţara pe care a fost ales să o conducă!

La ordinea zilei, pentru majoritatea românilor, rămâne criza economică şi toate avatarurile pe care ea le provoacă, avataruri accentuate de incompetenţa şi iresponsabilitatea guvernului Boc. De fapt, premierul, în afară de slugărnicia sa faţă de preşedinte, nu îşi poate reproşa decât impotenţa politică sau administrativă, fiindcă ţara este condusă în realitate de \"primul ministru\" Traian Băsescu. Şi ce face acesta? Dă afară oamenii pe capete, le reduce salariile, păcăleşte populaţia, mai ales pentru anul viitor, cu \"legi unitare\" de retribuţie, indiferent despre ce categorie socială este vorba, vrea să impoziteze pensiile, după ce opoziţia l-a împiedicat să le micşoreze şi pe astea şi, în final, vrea să se împrumute din nou la FMI... Cam aşa arată \"reţeta de criză\" a guvernului Băsescu - Boc, în condiţiile în care, vorba lui Liviu Dragnea, PDL-ul este preocupat mai mult de descentralizarea propriei mafii şi de aruncat cu praf în ochii oamenilor, gen cazul Vântu, al cărui statut de arestat preventiv se judecă astăzi! Acum înţelegeţi de ce insistă atât de mult UE, aşa cum s-a întâmplat chiar ieri, ca România şi Bulgaria să-şi rezolve problemele de corupţie? Numai că aici avem o singură problemă: ar fi culmea ridicolului să le ceri unor corupţi să rezolve marea corupţie de la noi din ţară!...

Când te uiţi în jur, la alte ţări şi la coerenţa programelor lor economice, în acest an greu, realizezi că actuala putere nu are nicio \"reţetă\". Mă întreb ce-o fi fost în sufletele părinţilor care şi-au numărat cu înfrigurare banii, la acest început de an şcolar, socotindu-şi dacă le mai ajung pentru traiul zilnic şi pentru rechizite sau alte nevoi? Sper că tandemul Băsescu - Boc, plus camarila, măcar au sughiţat !