„Retro Parada Primăverii”

Staruri rock, ofiţeri, gentlemani, actori sau cetăţeni obişnuiţi şi nostalgici, cu toţii s-au simţit şi se simt confortabil la volanul unei maşini retro. Fie că vorbim despre eleganţă şi stil sau despre utilitate şi fiabilitate, autoturismele din secolul trecut au creat, la vremea lor, trend-uri şi ulterior, istorie, iar în prezent, oferă, la vederea lor, o senzaţie de armonie şi o plăcere „aparte” la condus. Aceste aspecte le sunt cunoscute prea bine colecţionarilor din cadrul Retromobil Club România (RCR), care a organizat, sâmbătă, cea de-a XIV-a ediţie a „Retro Paradei Primăverii”, în 16 oraşe din ţară.

La Constanţa, parada nu a trecut neobservată de cetăţenii şi şoferii urbei, care au privit admirativ cum cele aproximativ 20 de bijuterii pe patru roţi au „alunecat” uşor pe bulevarde. Evenimentul s-a desfăşurat simultan în 16 oraşe din ţară, unde au participat în total peste 300 de maşini clasice, iar organizatorii au marcat, prin intermediul acestei ediţii, cei 15 ani de activitate RCR. „Filiala Constanţa a RCR deschide, practic, prin această paradă, sezonul evenimentelor de epocă de pe litoral. În zilele următoare, ne vom pregăti pentru un eveniment mult mai mare decât acesta, ce va avea loc la deschiderea sezonului estival”, a declarat organizatorul din partea RCR, Ovidiu Ciobanu.

UN „GENTLEMAN AL ŞOSELELOR” Vedeta „Retro Paradei” de la Constanţa a fost cel mai vechi autoturism dintre cele participante, un Austin 20 din anul 1924, cel mai mare din gama sa, un veritabil „gentleman’s car” produs în Marea Britanie, care a mers elegant şi sobru în fruntea întregii coloane. Posesorul este un constănţean pasionat şi mândru, care deţine şi un Austin 12 Windsor. „Senzaţia de bine la volanul unui astfel de autoturism este evidentă, însă condusul maşinii necesită o atenţie sporită, comenzile sunt mai greu de acţionat faţă de o maşină de producţie actuală, lumea e curioasă, se apropie, vrea să o atingă. Austin 20 este o maşină ieftină, a costat 16.000 de lire sterline şi o am în posesie de un an. Totul este original, mai puţin vopseaua. Autovehiculul are 43 de cai putere, dar la vremea lui, era un adevărat Hercule. Consumă benzina cea mai proastă, căreia îi torn aditivi de plumb din Anglia. Nu am luat-o să o ţin în garaj, ochii tuturor trebuie să se bucure de aşa ceva. Vara nu merg cu ea decapotată, ca să nu pătrundă soarele sau ploaia în interior”, a declarat deţinătorul celui mai vechi autoturism din Constanţa, Gabriel Bălan.

Cadillacul DeVille din 1959, preferat de Elvis Presley sau micuţul VolksWagen 82 de război au atras, de asemenea, privirile curioşilor. Vedetele pe patru roţi, în număr de aprox. 20, au „defilat” cu eleganţă pe traseul strada Oborului - bulevard Al. Lăpuşneanu - Gara CFR - bulevardul 1 Mai - Km 5 - sens giratoriu Metro - bulevardul 1 Mai vechi - Poarta 5 - strada Traian - Poarta 2 - Poarta 1 - Portul Tomis. Destinaţia finală a fost, aşadar, Portul turistic al oraşului, acolo unde alte zeci de curioşi, care au profitat de soarele primăverii, ieşind la plimbare, au avut plăcerea de a se fotografia şi de a afla detalii de la posesori despre bijuteriile pe patru roţi pe care, conform organizatorilor, constănţenii le vor vedea din ce în ce mai des prin trafic.