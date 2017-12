„Retromarină” - omagiul artistului fotograf Bebe Pitei adus mării şi Constanţei

Constănţenii pasionaţi de fotografie sunt invitaţi, în această perioadă, să treacă pragul clubului Doors, pe ale cărui simeze pot fi admirate, timp de o lună, o suită de creaţii inedite având ca temă Constanţa şi marea şi purtând amprenta inconfundabilă a cunoscutului artist fotograf Bebe Pitei. Reunite sub titulatura „Retromarină”, cele 25 de fotografii alb-negru şi color, pe film şi digitale, în format 30x40 cm, fac obiectul unei expoziţii retrospective, surprinzând etapele semnificative din creaţia lui Bebe Pitei, în perioada 1995-2012.

Vernisajul acestui eveniment expoziţional organizat sub egida Wild Art a avut loc miercuri seară, în prezenţa unui public numeros din rândurile căruia nu au lipsit prietenii artistului expozant, elevii săi - foşti şi actuali - de la Centrul Cultural Judeţean „Teodor T. Burada”, pe care îi iniţiază în tainele fotografiei, critici de artă, oameni de cultură, ziarişti. Lucrările s-au bucurat de aprecierea tuturor celor prezenţi, directorul Muzeului de Artă, criticul dr. Doina Păuleanu, precum şi prof. univ. dr. Marian Cojoc, vicepreşedinte Wild Art, susţinând o prezentare pertinentă şi în termeni laudativi a demersului creativ. Gazde primitoare au fost, de asemenea, preşedintele Wild Art, Laura Stroe şi vicepreşedintele asociaţiei culturale, Dan Ferariu.

Fotografiile artistice realizate de Bebe Pitei în timpul lungilor sale clipe de contemplaţie la malul mării sunt instantanee care trezesc emoţie în sufletul privitorului, dar care fac dovada ochiului de profesionist al artistului şi abordarea sa specială a subiectelor. „Atunci când fac o fotografie, sunt foarte stăpân pe mine, caut să îmi reprim emoţia, fiindcă în momentul în care mai eşti şi emoţionat, poţi să faci greşeli foarte mari. Le analizez (n.r. fotografiile) prin regulile de bază, constituţia compoziţiei, principiul echilibrului, regula treimii, sunt nişte principii de bază de care ţin cont şi aproape că, de multe ori, le fac din reflex”, explică Bebe Pitei.

IMAGINI CU... POVESTE Apusul sau răsăritul la malul mării, peisaje inedite de pe litoral sau aspecte din zona veche a Constanţei, cu clădirile atinse de patina vremii, în acea arhitectură inconfundabilă, specifică spaţiului tomitan, Stradela Vântului de care artistul se declară fascinat sunt surprinse în imagini pline de sensibilitate, care dovedesc talent creativ, profesionalism, nostalgie şi o chemare profundă a protagonistului manifestării către locurile de la ţărm de mare, cărora le aparţine. Înfăţişând Constanţa în cele mai speciale aspecte ale ei şi denumite sugestiv „Chemarea mării”, „Capul turcului” sau „Câmp cu maci”, fiecare dintre imagini are o poveste. „Majoritatea lucrărilor sunt din perioada în care... colindam, căutam subiecte cu lumânarea. Cea mai prolifică perioadă a acestor lucrări ar fi între 2001 şi 2005”, îşi aminteşte Bebe Pitei. Artistul fotograf adaugă: „De exemplu, am surprins un „Răsărit”, în 1995, cu puţin înainte - o oră sau două - de a face lucrarea „Chemarea mării”. A trebuit să dorm pe plajă, fiindcă era în camping-ul dintre Mamaia şi Năvodari o pescărie, iar pescarii au fost foarte amabili, propunându-mi să dorm la ei, dar nu prea s-a putut, că aveau puricii cât musca şi am dormit sub un arbust. A fost foarte frumos... fiindcă nu aveam cu ce să vin la 4.00 dimineaţa când ei plecau în larg. Au fost lucruri foarte interesante pe care le-am făcut”.

Bebe Pitei spune că expoziţia reprezintă un dar pe care îl face constănţenilor, prietenilor săi şi mai ales mării. „Cele mai multe dintre aceste fotografii le-am făcut din proprie iniţiativă, adică plecam de unul singur, nu îmi era frică de nimic, nu mă gândeam că pot fi încolţit, alteori le-am realizat cu ocazia serviciului - ştiţi că am lucrat foarte mulţi ani în presă şi colindam foarte multe locuri. Când se va încălzi, voi lua iar la rând străzile, mi-am făcut o... colecţie de străzi, de case vechi care reprezintă, de fapt, arhitectura tradiţională a Constanţei”, şi-a propus artistul fotograf pentru perioada următoare.

Expoziţia va fi deschisă la clubul Doors vreme de o lună, iar lucrările se pot achiziţiona de publicul de la malul mării interesat să facă un dar special celor dragi sau de a-şi îmbogăţi colecţia de artă cu o creaţie purtând semnătura apreciatului artist Bebe Pitei, la preţul de 80 de lei.