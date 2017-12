Reunire fără mari speranţe în tabăra tricolorilor

Cu şanse minime de a mai prinde calificarea la turneul final al Campionatului European din 2012, care va avea loc în Polonia şi Ucraina, naţionala României s-a reunit, ieri, la Centrul de Fotbal de la Mogoşoaia, pentru ultimele două partide din actualele preliminarii. Astfel, tricolorii pregătesc întâlnirile cu Belarus (7 octombrie, ora 21.30, Naţional Arena din Bucureşti) şi cu Albania (11 octombrie, ora 22.00, la Tirana). Conştient că doar o minune mai poate aduce calificarea, selecţionerul Victor Piţurcă le-a fixat elevilor săi un nou obiectiv: şase puncte, care să îi urce în clasamentul FIFA. „Ne legăm speranţele întâi de jocul nostru, dar şi de Luxemburg, care ar trebui să obţină măcar un punct cu Bosnia. Sper să câştigăm cu Belarus şi în Albania, pentru a urca în clasamentul FIFA, iar în viitoarele preliminarii ale CE să fim într-o grupă în care să prindem adversari accesibili. Suntem pe un loc care nu e conform cu realitatea”, a explicat Piţurcă.

MULTE SURPRIZE. Selecţionerul a convocat 24 de jucători pentru cele două partide, printre care “renegaţii” Adrian Mutu şi Gabi Tamaş, iertaţi după episodul de indisciplină din San Marino. „Au fost excluşi trei jocuri şi am considerat că este suficient. Mutu şi-a dorit foarte mult să revină, iar acest lucru a contat foarte mult pentru mine. Este ultima lor şansă. Fără disciplină nu se pot obţine rezultate”, i-a avertizat Piţurcă. Surprinzător, printre cei convocaţi se numără trei jucători de la Astra, Silviu Lung jr., Măţel şi Găman, dar niciunul de la Rapid. În plus, selecţionerul a apelat la Sânmărtean, Adrian Cristea şi Gardoş, care revin printre tricolori după o perioadă de absenţă. Lotul convocat - portari: Pantilimon (Manchester City), S. Lung jr. (Astra Ploieşti), Bălgrădean (Dinamo Bucureşti); fundaşi: Măţel şi Găman (ambii Astra Ploieşti), Luchin şi Moţi (ambii Dinamo Bucureşti), D. Goian (Glasgow Rangers), Tamaş (West Bromwich Albion), Gardoş şi Latovlevici (ambii Steaua Bucureşti), Raţ (Şahtior Doneţk); mijlocaşi: Torje (Udinese), Nicoliţă (Saint-Etienne), Cociş (FK Rostov), C. Lazăr (PAOK Salonic), Bourceanu şi Cr. Tănase (ambii Steaua Bucureşti), Sânmărtean (FC Vaslui), Adrian Cristea (U. Cluj); atacanţi: Mutu (Cesena), B. Stancu (Orduspor), Marica (Schalke ’04 Gelsenkirchen), Gigel Bucur (Kuban Krasnodar).