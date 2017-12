„Revelion” cu farse, la Teatrul „Oleg Danovski”

O... farsă de zile mari, la care spectatorii constănțeni au fost martori, s-a petrecut, duminică seară, pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Este vorba despre opereta „Liliacul”, de Johann Strauss-fiul și despre farsa de Anul Nou pusă la cale de doctorul Falke, care s-a răzbunat crunt pe camaradul său, Gabriel Eisenstein, spre deliciul tuturor participanților la balul prințului Orlofsky. Publicul s-a distrat copios alături de cei păcăliți și de... păcălitori.

Au încântat publicul prin interpretarea lor tonică atât invitații din Brașov, soprana Ana Pop - Rosalinde și tenorul Liviu Iftene - Alfred, cât și soliștii constănțeni: Mihaela Ionescu - Adele, Iulian Bratu - doctorul Falke, Doru Iftene - Eisenstein, Lucia Mihalache - prințul Orlofsky, Laurențiu Severin - Franck, directorul închisorii. Lor li s-au alăturat, într-un maraton al bunei dispoziții, Daiana Gavrilescu - Ida și Marius Eftimie - Blind.

„Rolul Rosalindei îl interpretez de mulți ani, dar de fiecare dată îl reiau cu plăcere în perioada Sărbătorilor. „Liliacul” de la Constanța este primul meu spectacol din acest an. Ca de obicei, de fiecare dată mă simt minunat la Constanța, colegii sunt foarte drăguți. Sper că am reușit să transmitem publicului ceea ce are „Liliacul” special: farmecul nopții de Revelion, farsa și muzica minunată a lui Johann Strauss”, a spus soprana Anda Pop.

În actul al III-lea, deliciul spectatorilor l-a făcut basul Constantin Acsinte, în rolul temnicerului turmentat Frosch.

Tonic, debordând de bună dispoziție, spectacolul care s-a desfășurat sub bagheta maestrului Radu Ciorei s-a încheiat în aplauzele publicului.

URMEAZĂ CONCERTUL DE ANUL NOU

Următorul concert de pe agenda Teatrului „Oleg Danovski”, programat vineri, de la ora 18.30, este dedicat tot Anului Nou. Intitulat „A Whole New World”, concertul se anunță a fi inedit, cu șlagăre de Queen, Deep Purple, The Beatles, ABBA, Michael Jackson, Lionel Richie, Donna Summer, Ennio Morricone, Loyd Weber, Leonard Bernstein și George Gershwin. La pupitrul orchestrei simfonice se va afla constănțeanul Ionuț Pascu. Biletele pentru acest concert inedit se găsesc deja în vânzare, la prețurile de 25, 30, 40 și 50 de lei, în funcție de dispunerea locurilor în sală. Elevii și studenții vor plăti pe un tichet 15 de lei, iar pensionarii - 20 de lei.