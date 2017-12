Revelionul Turismului la mare, sub semnul promovării

Pe litoral, a început sezonul! Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului - Litoral a organizat, în premieră la Constanţa, Revelionul Turismului la mare, evenimentul de deschidere al sezonului 2008 şi al campaniei proprii de promovare a destinaţiilor turistice, „Riviera românească”. „Ideea ne aparţine nouă, celor care ne străduim să promovăm litoralul românesc indiferent de sezon. În mod tradiţional, acest revelion avea loc la munte şi, este pentru prima dată cînd am reuşit să-l aducem la noi, la mare. Este un motiv foarte bun pentru ca toată această mare echipă a turismului românesc să se întîlnească, să schimbe opinii, să discute. Conceptul pe care încercăm să-l impunem şi susţinem în rîndul nostru, celor de pe litoral şi pe care vrem să-l prezentăm şi colegilor noştri din ţară este simplu: nu trebuie să avem vacanţe dacă vrem cu adevărat să evoluăm şi să promovăm turismul. Continuitatea şi seriozitatea sînt cheile succesului în această breaslă”, a declarat Corina Martin, directorul Asociaţiei Litoral. Peste 150 de reprezentanţi ai agenţiilor de turism din toată ţara au dat curs invitaţiei Corinei Martin şi, în noaptea de sîmbătă spre duminică, la Hotel Malibu, au sărbătorit împreună cu autorităţile locale din Constanţa, Revelionul Turismului la mare. „Evenimentul acesta este extraordinar de important pentru litoral şi asta dovedeşte că cei care se ocupă de acest domeniu aici, la malul mării, ştiu să facă treabă la modul profesionist. Din punctul de vedere al administraţiei locale, noi facem tot ce este nevoie pentru a veni în sprijinul agenţii şi asociaţiilor de turism, pentru ca turiştii să se simtă cît mai bine aici”, a declarat Petrică Munteanu, directorul Direcţiei de Organizare Evenimente şi Relaţii Internaţionale. Programul evenimentului a cuprins dansuri greceşti, melodii tradiţionale româneşti, un miniconcert al formaţiei 3 Sud- Est şi un concurs de karaoke. „A fost o idee foarte bună şi un eveniment pe care ni l-am dorit, căci are o tradiţie deja în turismul românesc. Anul trecut l-am făcut la Braşov, cu un an înainte la Vatra Dornei, şi iată, anul acesta, a venit rîndul litoralului. Cred că este un semnal foarte bun, pentru că ne dorim un litoral care să funcţioneze cît mai bine. Anul trecut, pentru litoral a fost un an bun şi cred că trebuie să mergem pe trendul acesta. Eu cred că ar putea să devină o tradiţie la mare. Noi oamenii din turism trebuie să înţelegem că trebuie să trimitem turiştii pe litoral tot timpul, nu doar în iulie şi august. Dacă vom înţelege acest lucru, vom avea un sezon mai lung, preţuri mai accesibile şi toată lumea va fi mai mulţumită”, a adăugat Dragoş Anastasiu, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, invitat de onoare al evenimentului.