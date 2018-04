Revenim la normalitate! Perdele forestiere pentru protectia Autostrazii A2

Azi a demarat prima plantare din acest an de perdele forestiere pentru protectia Autostrazii A2, pe tronsonul situat intre km 73+930 - 74+681, pe raza com Dor Marunt. Aceste perdele forestiere reprezinta bariere naturale foarte eficiente in conditii de viscol si ninsori abundente.

Aceasta actiune este realizata prin colaborarea intre Ministerul Apelor si Padurilor - ROMSILVA si Ministerul Tranporturilor, prin CNAIR- DRDP Constanta.

Participanti: Directorul General al ROMSILVA, dl. Ciprian Pahontu, Prefectul Jud. Calarasi, dl. George Iacob, Seful Sectiei de Drumuri Nationale Calarasi, dl. Ichim Marian, Primarul Com. Dor Marunt, dl. Iacomi Ion, directorul Directiei Silvice

Calarasi, Ana Titu, Seful Ocolului Silvic Lehliu, dl. Barbu Marian.

Suprafata terenului public pe care se monteaza perdeaua forestiera este de 2,350 ha(100 m lungime, 30 m latime). Se vor planta 15 randuri de puieti, la o distanta de 2 m intre randuri si 1 m pe rand. Speciile de puieti sunt: arbusti, visin turcesc, artar, velniş, dud si pin negru.

Primul si ultimul rand vor fi de maces.

Actiunea este realizata cu voluntari de la Liceul Alexandru Odobescu din Lehliu si cu padurari de la Ocolul Silvic Lehliu si Calarasi care ii invata pe elevi cum sa planteze.