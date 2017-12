Revenire spectaculoasă pentru Kylie Minogue

Îmbrăcată într-o rochie de pene roz, la primul ei concert după ce a învins cancerul la sîn, starul pop australian a susţinut un recital în oraşul său natal. "Bună seara, Sydney!", a strigat cîntăreaţa australiană de pe o platformă ce s-a ridicat în mijlocul scenei. În vîrstă de 38 de ani, cîntăreaţa australiană şi-a reluat astfel turneul mondial "Showgirl", pe care l-a suspendat cînd a aflat că suferă de cancer, în mai 2005. Kylie Minogue are programate 20 de concerte în Australia, iar în luna ianuarie va ajunge în Marea Britanie.

Cîteva schimbări au fost făcute în regia show-ului pentru că vedeta nu este complet refăcută. În ciuda grijilor pe care şi le-a făcut, Kylie a oferit un spectacol plin de energie şi a schimbat o mulţime de costume, create de mari designeri precum Dolce e Gabbana, Karl Lagerfeld, Emilio Pucci şi John Galliano. A interpretat piese din toată cariera ei de 20 de ani, inclusiv "In Your Eyes", "Shocked" şi "Better The Devil You Know". De asemenea, concertul a inclus un cîntec nou, "White Diamond", compus împreună cu Scissor Sisters.

Kylie Minogue a dezvăluit că are cancer în mai 2005 şi a suferit o intervenţie chirurgicală în Australia două zile mai tîrziu. Cântăreaţa a terminat şedinţele de chimioterapie în luna decembrie, dar este încă sub tratament pentru a preveni reapariţia bolii.