Revolut a ajuns la 10 milioane de clienți persoane fizice în Europa Centrală și de Est

Revolut își întărește poziția de bancă digitală regională și ajunge la10 milioane de clienți persoane fizice în Europa Centrală și de Est,adăugând peste 2,5 milioane de clienți în mai puțin de un an.

România este principala piață din regiune, după numărul de clienți persoane fizice, cu mai mult de 3 milioane de clienți, urmată dePolonia, cuaproape 3 milioane.Top 3 este completat deUngaria, care a atins recent și ea cifra de1 milion de clienți.

Revolut derulează operațiuni în regiunea CEE și în tot Spațiul Economic European (SEE) în baza unei licențe bancare acordate de Banca Lituaniei, are sediul central la Vilnius (Lituania) și își desfășoară activitatea sub supravegherea Băncii Centrale Europene (BCE) și a Băncii Lituaniei.