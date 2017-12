Rezidenţial nu înseamnă mocirlă şi lipsă de utilităţi

Bugetul oraşului Ovidiu pentru acest an va fi axat pe investiţiile în infrastructură. Primarul oraşului, George Scupra, spune că a venit timpul ca administraţia locală să se ocupe cu adevărat de problemele comunităţii. „Este inadmisibil ca în anul 2013 să avem în Ovidiu locuinţe neracordate la reţeaua de apă şi canalizare. Avem două cartiere „rezidenţiale”, unde locuitorii şi-au ridicat case, dar nu au apă, nu au canalizare, iar pe străzi noroiul este la el acasă. Locuitorii au făcut numeroase solicitări către fosta administraţie locală, care au fost ignorate. Anul acesta, ne vom concentra cu investiţiile spre aceste zone”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, George Scupra. Cartierul de vile de la intrarea din Ovidiu este una din zonele unde banii din bugetul local vor fi investiţi în partea de infrastructură. În primul rând va fi terminată reţeaua de apă şi canalizare, investiţie care, cel mai probabil, va fi gata în toamna acestui an. După aceea, Primăria va trece la asfaltarea străzilor. „În prezent, în cartierul Ovidiu Sud nu este asfaltată decât o stradă şi jumătate din alta. Nu cred că este normal aşa ceva. Dorim ca la sfârşitul acestui an să terminăm lucrările privind infrastructura în respectiva zonă”, spune viceprimarul oraşului, Iulian Leonte. O altă zonă, la fel de vitregită, se află în partea de vest a oraşului, tinerii din Ovidiu care în anul 2008 s-au bucurat de iniţiativa primarului de atunci, privind acordarea de locuri de casă, îşi doresc astăzi să nu fi primit acele terenuri. Vorbim despre Cartierul Tineretului, unde cele 196 de loturi de teren a câte 300 de metri pătraţi fiecare sunt înconjurate de noroaie. Fără intervenţia autorităţii locale, locuitorii nu ar fi avut acum nici gaze, nici apă curentă. „Vom continua lucrările de infrastructură, şi mă refer la reţeaua de canalizare, pentru ca abia apoi să trecem la pietruire şi asfaltare. O problemă deosebită o constituie curentul electric, pe care sper să o rezolvăm cât mai repede”, a spus primarul. Acestea sunt doar câteva din investiţiile din acest an, la care se adaugă şi proiectul european, deja demarat, de asfaltare a unor străzi.