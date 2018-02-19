Rezultatele Campionatului Județean de Kung-Fu

Duminică, în sala din Complexul Sportiv „Tomis” din Constanța, s-au desfășurat simultan Campionatul Județean de Kung-Fu și Campionatul Județean de Karate Kyokushin, ediția 2018, competiții la care au participat 150 de sportivi de la toate categoriile de vârstă: copii, cadeți, juniori, seniori și veterani. Ei au reprezentat 15 cluburi sportive din județ, șapte dintre ele participând la CJ de Kung-Fu: CS Marea Neagră Constanța, CS Universitar Neptun Constanța, CSA Axiopolis-Sport Cernavodă, CS „Silver Samurai” Medgidia, CS „Silver Samurai” Cobadin, CS Noua Generație Mangalia și CS „Shaolin Callatis” Mangalia. Probele de concurs au fost „Tuishou” și „Sanda Light-Fighting”.
„Campionatele au avut ca principal scop testarea sportivilor înainte de participarea la campionatele naționale de stil, care vor începe din luna martie. Au câștigat o serie de sportivi consacrați, cum sunt Marius Sandu, la seniori, sau Tudor Bocai, la juniori, dar au fost și surprize, cum a fost clasarea pe primul loc în proba de Tuishou seniori a lui Cristian Timofte, de la CS „Silver Samurai” Medgidia. De remarcat că și fiica acestuia, Delia Andreea Timofte, a ocupat locul întâi în aceeași probă”, a declarat Florin Iordănoaia (6 Duan Kung-Fu), președinte la Asociația Română de Kung-Fu, dar și la Federația Europeană de Kung-Fu.
Iată primii clasați la competiția de Kung-Fu:
1. PROBA „TUISHOU” INDIVIDUAL
MASCULIN
1.SENIORI +18 ANI, OPEN KG
1.TIMOFTE CRISTIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.SANDU MARIUS CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
3.ISTRATE ALEXANDRU CSU NEPTUN CONSTANTA
3.IACOBLEV COSMIN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
2.JUNIORI 16-17 ANI OPEN KG
1.BOCAI TUDOR CS MAREA NEAGRA CONSTANTA
2.MANGALAGIU DANIEL CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
3.MIHALCIA LAURENŢIU CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.CADEŢI 14-15 ANI OPEN KG
1.SANDU ROBERT GABRIEL CS MAREA NEAGRA CONSTANTA
2.TUSLARU PAUL CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
3.RUBINĂ IONUŢ ALEXANDRU CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
4.COPII 12-13 ANI -40 KG
1.MIRON MARIO CRISTIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.DRĂGHICEANU PETRU CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.PANAIT ANDREI CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
3.OLESCU ANDREI CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
5.COPII 12-13 ANI -50 KG
1.BOCAI VLAD CS MAREA NEAGRA CONSTANTA
2.CHENARU FLORIN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
3.RUSU ALIN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
6.COPII 12-13 ANI +50 KG
1.ARON RAUL CS SILVER SAMURAI COBADIN
2.IONIŢĂ RĂZVAN ANDREI CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.MEMET FATIH CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.GÎSCĂ EDUARD ROBERT CS SILVER SAMURAI COBADIN
7.COPII 10-11 ANI -50 KG
1.ANTON CRIVINEANU ANDREI CS SILVER SAMURAI COBADIN
2.DINCĂ DAVID CRISTIAN CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.BURCIU FLORIN ALBERTINO CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
8.COPII 10-11 ANI +50 KG
1.LUNGOCI COSMIN ALEXANDRU CS SILVER SAMURAI COBADIN
2.CULICĂ MIHAI ALEXANDRU CS SHAOLIN CALLATIS MANGALIA
3.BOCĂNEŢ FLORIN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
9.COPII 8-9 ANI -28 KG
1.TAKAK BARAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.MĂRCIULESCU SEBASTIAN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
3.ANEI TIBERIU IONUT CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.GRIGORAŞ JUSTIN FLORIN CS SILVER SAMURAI COBADIN
10.COPII 8-9 -30 KG
1.HORLEANU IONUŢ GABRIEL CS SILVER SAMURAI COBADIN
2.ERIMIA ALEXANDRU CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.CHICHELUŞ ŞTEFAN CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.LAZAROVICI ALEXANDRU GABRIEL CS SHAOLIN CALLATIS MANGALIA
11.COPII 8-9 ANI -32 KG
1.BANU TONI SEBASTIAN CS SILVER SAMURAI COBADIN
2.PAPA MATEI IULIAN CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.APOSTOL ŞTEFAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.BOHAN RAUL ANDREI CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
12.COPII 8-9 ANI -35 KG
1.FECHET RADU CS MAREA NEAGRA CONSTANTA
2.CONSTANTIN STEVEN GABRIEL CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.STRATAN MARIAN CONSTANTIN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
13.COPII 8-9 ANI +35 KG
1.LUNGU IUSTINIAN IONUŢ CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.TOMA IONUŢ CLAUDIU CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.IONICĂ ILIE COSMIN CS SILVER SAMURAI COBADIN
14.COPII 6-7 ANI -25 KG
1.AVASILOAI CRISTIAN GABRIEL CS SILVER SAMURAI COBADIN
2.FECHET VLAD CS MAREA NEAGRA CONSTANTA
3.MIRON PETRU DAVID CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.MIRON LUCA GABRIEL CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
15.COPII 6-7 ANI +25 KG
1.HAGI-CHERIM ZAFER CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.IRIMIA TUDOR ADRIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.TER STEPANYAN MANUK FILIP CS NOUA GENERAŢIE MANGALIA
3.CULICĂ CRISTIAN CS SHAOLIN CALLATIS MANGALIA
FEMININ
16.CADETE 14-15 ANI OPEN KG
1.BURDUJA MIRUNA ANDREEA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.STOICA RAMONA CS MAREA NEAGRA CONSTANTA
3.NITULESCU CRISTINA CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
17.COPII 10-11 ANI FEMININ, -35 KG
1.PANAIT VALENTINA CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
2.ROŞIORU MIRUNA IOANA CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.IRIMIA LAVINIA ANDREEA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
18.COPII 10-11 ANI FEMININ, -40 KG
1.MIHALCEA LARISA CS MAREA NEAGRA CONSTANTA
2.ZUGRAVU ISABELA MARIA CS NOUA GENERATIE MANGALIA
3.ROIBU IUSTINA DELIA CS NOUA GENERAŢIE MANGALIA
19.COPII 10-11 ANI FEMININ, +40 KG
1.TRIFU ARIANA MARIA CS MAREA NEAGRA CONSTANTA
2.PERJU IRIS MARIA CS SHAOLIN CALLATIS MANGALIA
3.SAVIN ANDREEA MIRELA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
20.COPII 8-9 ANI FEMININ, -30 KG
1.TIMOFTE DELIA ANDREEA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.NEDELCU TEODORA DIANA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
21.COPII 6-7 ANI OPEN KG
1.CRĂESCU SOFIA IRINA CS MAREA NEAGRA CONSTANTA
2.COLCER ANA-MARIA CS NOUA GENERAŢIE MANGALIA
2. PROBA „LIGHT-FIGHTING SANDA” INDIVIDUAL
MASCULIN
1.SENIORI +18 ANI, OPEN KG
1.SANDU MARIUS CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
2.ISTRATE ALEXANDRU CSU NEPTUN CONSTANTA
3.TIMOFTE CRISTIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.IACOBLEV COSMIN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
2.JUNIORI 16-17 ANI OPEN KG
1.BOCAI TUDOR CS MAREA NEAGRA CONSTANTA
2.MIHALCIA LAURENŢIU CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.MANGALAGIU DANIEL CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
3.CADEŢI 14-15 ANI OPEN KG
1.RUBINĂ IONUŢ ALEXANDRU CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.SANDU ROBERT GABRIEL CS MAREA NEAGRA CONSTANTA
3.TUSLARU PAUL CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
4.COPII 12-13 ANI -40 KG
1.PANAIT ANDREI CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
2.OLESCU ANDREI CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.MIRON MARIO CRISTIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.DRĂGHICEANU PETRU CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
5.COPII 12-13 ANI -50 KG
1.CHENARU FLORIN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
2.RUSU ALIN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
3.BOCAI VLAD CS MAREA NEAGRA CONSTANTA
6.COPII 12-13 ANI +50 KG
1.MEMET FATIH CS SILVER SAMURAI COBADIN
2.IONIŢĂ RĂZVAN ANDREI CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.ARON RAUL CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.GÎSCĂ EDUARD ROBERT CS SILVER SAMURAI COBADIN
7.COPII 10-11 ANI -50 KG
1.DINCĂ DAVID CRISTIAN CS SILVER SAMURAI COBADIN
2.ANTON CRIVINEANU ANDREI CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.BURCIU FLORIN ALBERTINO CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
8.COPII 10-11 ANI +50 KG
1.LUNGOCI COSMIN ALEXANDRU CS SILVER SAMURAI COBADIN
2.BOCĂNEŢ FLORIN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
3.CULICĂ MIHAI ALEXANDRU CS SHAOLIN CALLATIS MANGALIA
9.COPII 8-9 ANI -28 KG
1.TAKAK BARAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.GRIGORAŞ JUSTIN FLORIN CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.MĂRCIULESCU SEBASTIAN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
3.ANEI TIBERIU IONUT CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
10.COPII 8-9 ANI -30 KG
1.CHICHELUŞ ŞTEFAN CS SILVER SAMURAI COBADIN
2.ERIMIA ALEXANDRU CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.HORLEANU IONUŢ GABRIEL CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.LAZAROVICI ALEXANDRU GABRIEL CS SHAOLIN CALLATIS MANGALIA
11.COPII 8-9 ANI -32 KG
1.BOHAN RAUL ANDREI CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.BANU TONI SEBASTIAN CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.PAPA MATEI IULIAN CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.APOSTOL ŞTEFAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
12.COPII 8-9 ANI -35 KG
1.FECHET RADU CS MAREA NEAGRA CONSTANTA
2.STRATAN MARIAN CONSTANTIN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.CONSTANTIN STEVEN GABRIEL CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
13.COPII 8-9 ANI +35 KG
1.IONICĂ ILIE COSMIN CS SILVER SAMURAI COBADIN
2.LUNGU IUSTINIAN IONUŢ CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.TOMA IONUŢ CLAUDIU CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
14.COPII 6-7 ANI -25 KG
1.MIRON LUCA GABRIEL CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.FECHET VLAD CS MAREA NEAGRA CONSTANTA
3.MIRON PETRU DAVID CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
15.COPII 6-7 ANI +25 KG
1.HAGI-CHERIM ZAFER CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.AVASILOAI CRISTIAN GABRIEL CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.IRIMIA TUDOR ADRIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
FEMININ
16.CADETE 14-15 ANI OPEN KG
1.STOICA RAMONA CS MAREA NEAGRA CONSTANTA
2.NITULESCU CRISTINA CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
3.BURDUJA MIRUNA ANDREEA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
17.COPII 10-11 ANI FEMININ, -35 KG
1.PANAIT VALENTINA CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA
2.ROŞIORU MIRUNA IOANA CS SILVER SAMURAI COBADIN
3.IRIMIA LAVINIA ANDREEA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
18.COPII 10-11 ANI FEMININ, -40 KG
1.ZUGRAVU ISABELA MARIA CS NOUA GENERATIE MANGALIA
2.MIHALCEA LARISA CS MAREA NEAGRA CONSTANTA
3.ROIBU IUSTINA DELIA CS NOUA GENERAŢIE MANGALIA
19.COPII 10-11 ANI FEMININ, +40 KG
1.TRIFU ARIANA MARIA CS MAREA NEAGRA CONSTANTA
2.SAVIN ANDREEA MIRELA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
20.COPII 8-9 ANI FEMININ, -30 KG
1.TIMOFTE DELIA ANDREEA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
2.NEDELCU TEODORA DIANA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA
3.CRĂESCU SOFIA IRINA CS MAREA NEAGRA CONSTANTA