Rezultatele Campionatului Județean de Kung-Fu

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Rezultatele Campionatului Județean de Kung-Fu
Sport 19 Februarie 2018 / 19:15 49 accesări 0 comentarii

Duminică, în sala din Complexul Sportiv „Tomis” din Constanța, s-au desfășurat simultan Campionatul Județean de Kung-Fu și Campionatul Județean de Karate Kyokushin, ediția 2018, competiții la care au participat 150 de sportivi de la toate categoriile de vârstă: copii, cadeți, juniori, seniori și veterani. Ei au reprezentat 15 cluburi sportive din județ, șapte dintre ele participând la CJ de Kung-Fu: CS Marea Neagră Constanța, CS Universitar Neptun Constanța, CSA Axiopolis-Sport Cernavodă, CS „Silver Samurai” Medgidia, CS „Silver Samurai” Cobadin, CS Noua Generație Mangalia și CS „Shaolin Callatis” Mangalia. Probele de concurs au fost „Tuishou” și „Sanda Light-Fighting”.

„Campionatele au avut ca principal scop testarea sportivilor înainte de participarea la campionatele naționale de stil, care vor începe din luna martie. Au câștigat o serie de sportivi consacrați, cum sunt Marius Sandu, la seniori, sau Tudor Bocai, la juniori, dar au fost și surprize, cum a fost clasarea pe primul loc în proba de Tuishou seniori a lui Cristian Timofte, de la CS „Silver Samurai” Medgidia. De remarcat că și fiica acestuia, Delia Andreea Timofte, a ocupat locul întâi în aceeași probă”, a declarat Florin Iordănoaia (6 Duan Kung-Fu), președinte la Asociația Română de Kung-Fu, dar și la Federația Europeană de Kung-Fu.

Iată primii clasați la competiția de Kung-Fu:

1. PROBA „TUISHOU” INDIVIDUAL

MASCULIN

1.SENIORI +18 ANI, OPEN KG

1.TIMOFTE CRISTIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

2.SANDU MARIUS CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

3.ISTRATE ALEXANDRU CSU NEPTUN CONSTANTA

3.IACOBLEV COSMIN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

2.JUNIORI 16-17 ANI OPEN KG

1.BOCAI TUDOR CS MAREA NEAGRA CONSTANTA

2.MANGALAGIU DANIEL CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

3.MIHALCIA LAURENŢIU CS SILVER SAMURAI COBADIN

3.CADEŢI 14-15 ANI OPEN KG

1.SANDU ROBERT GABRIEL CS MAREA NEAGRA CONSTANTA

2.TUSLARU PAUL CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

3.RUBINĂ IONUŢ ALEXANDRU CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

4.COPII 12-13 ANI -40 KG

1.MIRON MARIO CRISTIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

2.DRĂGHICEANU PETRU CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

3.PANAIT ANDREI CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

3.OLESCU ANDREI CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

5.COPII 12-13 ANI -50 KG

1.BOCAI VLAD CS MAREA NEAGRA CONSTANTA

2.CHENARU FLORIN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

3.RUSU ALIN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

6.COPII 12-13 ANI +50 KG

1.ARON RAUL CS SILVER SAMURAI COBADIN

2.IONIŢĂ RĂZVAN ANDREI CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

3.MEMET FATIH CS SILVER SAMURAI COBADIN

3.GÎSCĂ EDUARD ROBERT CS SILVER SAMURAI COBADIN

7.COPII 10-11 ANI -50 KG

1.ANTON CRIVINEANU ANDREI CS SILVER SAMURAI COBADIN

2.DINCĂ DAVID CRISTIAN CS SILVER SAMURAI COBADIN

3.BURCIU FLORIN ALBERTINO CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

8.COPII 10-11 ANI +50 KG

1.LUNGOCI COSMIN ALEXANDRU CS SILVER SAMURAI COBADIN

2.CULICĂ MIHAI ALEXANDRU CS SHAOLIN CALLATIS MANGALIA

3.BOCĂNEŢ FLORIN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

9.COPII 8-9 ANI -28 KG

1.TAKAK BARAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

2.MĂRCIULESCU SEBASTIAN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

3.ANEI TIBERIU IONUT CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

3.GRIGORAŞ JUSTIN FLORIN CS SILVER SAMURAI COBADIN

10.COPII 8-9 -30 KG

1.HORLEANU IONUŢ GABRIEL CS SILVER SAMURAI COBADIN

2.ERIMIA ALEXANDRU CS SILVER SAMURAI COBADIN

3.CHICHELUŞ ŞTEFAN CS SILVER SAMURAI COBADIN

3.LAZAROVICI ALEXANDRU GABRIEL CS SHAOLIN CALLATIS MANGALIA

11.COPII 8-9 ANI -32 KG

1.BANU TONI SEBASTIAN CS SILVER SAMURAI COBADIN

2.PAPA MATEI IULIAN CS SILVER SAMURAI COBADIN

3.APOSTOL ŞTEFAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

3.BOHAN RAUL ANDREI CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

12.COPII 8-9 ANI -35 KG

1.FECHET RADU CS MAREA NEAGRA CONSTANTA

2.CONSTANTIN STEVEN GABRIEL CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

3.STRATAN MARIAN CONSTANTIN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

13.COPII 8-9 ANI +35 KG

1.LUNGU IUSTINIAN IONUŢ CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

2.TOMA IONUŢ CLAUDIU CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

3.IONICĂ ILIE COSMIN CS SILVER SAMURAI COBADIN

14.COPII 6-7 ANI -25 KG

1.AVASILOAI CRISTIAN GABRIEL CS SILVER SAMURAI COBADIN

2.FECHET VLAD CS MAREA NEAGRA CONSTANTA

3.MIRON PETRU DAVID CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

3.MIRON LUCA GABRIEL CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

15.COPII 6-7 ANI +25 KG

1.HAGI-CHERIM ZAFER CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

2.IRIMIA TUDOR ADRIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

3.TER STEPANYAN MANUK FILIP CS NOUA GENERAŢIE MANGALIA

3.CULICĂ CRISTIAN CS SHAOLIN CALLATIS MANGALIA

FEMININ

16.CADETE 14-15 ANI OPEN KG

1.BURDUJA MIRUNA ANDREEA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

2.STOICA RAMONA CS MAREA NEAGRA CONSTANTA

3.NITULESCU CRISTINA CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

17.COPII 10-11 ANI FEMININ, -35 KG

1.PANAIT VALENTINA CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

2.ROŞIORU MIRUNA IOANA CS SILVER SAMURAI COBADIN

3.IRIMIA LAVINIA ANDREEA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

18.COPII 10-11 ANI FEMININ, -40 KG

1.MIHALCEA LARISA CS MAREA NEAGRA CONSTANTA

2.ZUGRAVU ISABELA MARIA CS NOUA GENERATIE MANGALIA

3.ROIBU IUSTINA DELIA CS NOUA GENERAŢIE MANGALIA

19.COPII 10-11 ANI FEMININ, +40 KG

1.TRIFU ARIANA MARIA CS MAREA NEAGRA CONSTANTA

2.PERJU IRIS MARIA CS SHAOLIN CALLATIS MANGALIA

3.SAVIN ANDREEA MIRELA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

20.COPII 8-9 ANI FEMININ, -30 KG

1.TIMOFTE DELIA ANDREEA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

2.NEDELCU TEODORA DIANA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

21.COPII 6-7 ANI OPEN KG

1.CRĂESCU SOFIA IRINA CS MAREA NEAGRA CONSTANTA

2.COLCER ANA-MARIA CS NOUA GENERAŢIE MANGALIA

2. PROBA „LIGHT-FIGHTING SANDA” INDIVIDUAL

MASCULIN

1.SENIORI +18 ANI, OPEN KG

1.SANDU MARIUS CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

2.ISTRATE ALEXANDRU CSU NEPTUN CONSTANTA

3.TIMOFTE CRISTIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

3.IACOBLEV COSMIN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

2.JUNIORI 16-17 ANI OPEN KG

1.BOCAI TUDOR CS MAREA NEAGRA CONSTANTA

2.MIHALCIA LAURENŢIU CS SILVER SAMURAI COBADIN

3.MANGALAGIU DANIEL CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

3.CADEŢI 14-15 ANI OPEN KG

1.RUBINĂ IONUŢ ALEXANDRU CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

2.SANDU ROBERT GABRIEL CS MAREA NEAGRA CONSTANTA

3.TUSLARU PAUL CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

4.COPII 12-13 ANI -40 KG

1.PANAIT ANDREI CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

2.OLESCU ANDREI CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

3.MIRON MARIO CRISTIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

3.DRĂGHICEANU PETRU CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

5.COPII 12-13 ANI -50 KG

1.CHENARU FLORIN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

2.RUSU ALIN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

3.BOCAI VLAD CS MAREA NEAGRA CONSTANTA

6.COPII 12-13 ANI +50 KG

1.MEMET FATIH CS SILVER SAMURAI COBADIN

2.IONIŢĂ RĂZVAN ANDREI CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

3.ARON RAUL CS SILVER SAMURAI COBADIN

3.GÎSCĂ EDUARD ROBERT CS SILVER SAMURAI COBADIN

7.COPII 10-11 ANI -50 KG

1.DINCĂ DAVID CRISTIAN CS SILVER SAMURAI COBADIN

2.ANTON CRIVINEANU ANDREI CS SILVER SAMURAI COBADIN

3.BURCIU FLORIN ALBERTINO CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

8.COPII 10-11 ANI +50 KG

1.LUNGOCI COSMIN ALEXANDRU CS SILVER SAMURAI COBADIN

2.BOCĂNEŢ FLORIN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

3.CULICĂ MIHAI ALEXANDRU CS SHAOLIN CALLATIS MANGALIA

9.COPII 8-9 ANI -28 KG

1.TAKAK BARAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

2.GRIGORAŞ JUSTIN FLORIN CS SILVER SAMURAI COBADIN

3.MĂRCIULESCU SEBASTIAN CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

3.ANEI TIBERIU IONUT CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

10.COPII 8-9 ANI -30 KG

1.CHICHELUŞ ŞTEFAN CS SILVER SAMURAI COBADIN

2.ERIMIA ALEXANDRU CS SILVER SAMURAI COBADIN

3.HORLEANU IONUŢ GABRIEL CS SILVER SAMURAI COBADIN

3.LAZAROVICI ALEXANDRU GABRIEL CS SHAOLIN CALLATIS MANGALIA

11.COPII 8-9 ANI -32 KG

1.BOHAN RAUL ANDREI CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

2.BANU TONI SEBASTIAN CS SILVER SAMURAI COBADIN

3.PAPA MATEI IULIAN CS SILVER SAMURAI COBADIN

3.APOSTOL ŞTEFAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

12.COPII 8-9 ANI -35 KG

1.FECHET RADU CS MAREA NEAGRA CONSTANTA

2.STRATAN MARIAN CONSTANTIN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

3.CONSTANTIN STEVEN GABRIEL CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

13.COPII 8-9 ANI +35 KG

1.IONICĂ ILIE COSMIN CS SILVER SAMURAI COBADIN

2.LUNGU IUSTINIAN IONUŢ CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

3.TOMA IONUŢ CLAUDIU CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

14.COPII 6-7 ANI -25 KG

1.MIRON LUCA GABRIEL CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

2.FECHET VLAD CS MAREA NEAGRA CONSTANTA

3.MIRON PETRU DAVID CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

15.COPII 6-7 ANI +25 KG

1.HAGI-CHERIM ZAFER CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

2.AVASILOAI CRISTIAN GABRIEL CS SILVER SAMURAI COBADIN

3.IRIMIA TUDOR ADRIAN CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

FEMININ

16.CADETE 14-15 ANI OPEN KG

1.STOICA RAMONA CS MAREA NEAGRA CONSTANTA

2.NITULESCU CRISTINA CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

3.BURDUJA MIRUNA ANDREEA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

17.COPII 10-11 ANI FEMININ, -35 KG

1.PANAIT VALENTINA CSA AXIOPOLIS SPORT CERNAVODA

2.ROŞIORU MIRUNA IOANA CS SILVER SAMURAI COBADIN

3.IRIMIA LAVINIA ANDREEA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

18.COPII 10-11 ANI FEMININ, -40 KG

1.ZUGRAVU ISABELA MARIA CS NOUA GENERATIE MANGALIA

2.MIHALCEA LARISA CS MAREA NEAGRA CONSTANTA

3.ROIBU IUSTINA DELIA CS NOUA GENERAŢIE MANGALIA

19.COPII 10-11 ANI FEMININ, +40 KG

1.TRIFU ARIANA MARIA CS MAREA NEAGRA CONSTANTA

2.SAVIN ANDREEA MIRELA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

20.COPII 8-9 ANI FEMININ, -30 KG

1.TIMOFTE DELIA ANDREEA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

2.NEDELCU TEODORA DIANA CS SILVER SAMURAI MEDGIDIA

3.CRĂESCU SOFIA IRINA CS MAREA NEAGRA CONSTANTA

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