Risc de inundații majore în orașele de coastă din SUA

Inundațiile care se produc ca urmare a valurilor puternice combinate cu precipitațiile abundente reprezintă o amenințare tot mai mare, uneori devastatoare, pentru 40% din populația SUA care trăiește în regiunile de coastă, potrivit unui studiu realizat de oameni de știință de la College of Marine Science din cadrul University of South Florida's (USF), publicat în revista ”Nature Climate Change”. Acest tip de inundații împreună cu creșterea continuă a nivelului mărilor pot avea un impact devastator pentru aceste regiuni joase, dens populate și puternic dezvoltate, cu consecințe sociale, economice și de mediu, spune autorul studiului, Thomas Wahl, de la College of Marine Science și University of Siegen din Germania. Cel mai mare risc este pentru comunitățile situate de-a lungul coastelor atlantice și a coastelor statelor din sudul SUA, de la frontiera cu Golful Mexic, Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama și Florida, supranumite statele din Golf, spun autorii studiului.

Cercetătorii au urmărit două surse distincte de inundații litorale: talazurile furtunilor și precipitațiile abundente. Ei au analizat date din peste 30 de orașe din SUA, de-a lungul Pacificului, Atlanticului și coastelor statelor americane din zona Golfului Mexic, inclusiv din 17 orașe portuare puternic populate, mergând înapoi până în anul 1950. Cercetătorii au identificat, de asemenea, trei mecanisme-cheie care determină inundațiile generate de combinarea valurilor puternice cu precipitațiile abundente: nivelurile ridicate din estuar, talazurile de furtună ale inundațiilor, exacerbate de precipitațiile abundente și talazurile de furtună moderate, care acționează pentru a bloca drenajul. Autorii notează că acest tip de inundații a crescut constant în ultimii 100 de ani, de-a lungul mai multor zone ale liniei de coastă. Wahl spune că este nevoie de mai multe cercetări cu privire la legăturile dintre schimbarea climei și producerea acestor inundații determinate de valuri și precipitații. În același timp, el speră că urbaniștii din comunitățile costiere vor începe să ia în serios acest fenomen.