Rivalitățile, sub preș Dragomir şi Chiru, la aceeaşi masă

09:11:15 / 05 Iulie 2014

murdaria sub pres,sampania pe masa

Politica romaneasca se rezuma la intriga,coruptie,demagogie.Politicianistii se injura,se tavalesc in mocirla spectacolelor televizate si in Parlament ,dupa care isi ling mocirla de pe obraz care este dulce.Incercarea de a da uitarii invectivele,certurile pentru ciolan si putere ,este binevenita daca se inscrie in zicala “ da-le Doamne mintea romanului cea de pe urma “. Ele au fost menite sa mascheze neputinta de a rezolva problemele sociale si economice ale judetului . Aceste doua organizatii – PNL si PDL - nu au fost capabile sa se alieze pentru a da un primar liberal sau democrat , facand jocul lui Mazare . Oricum, procedeul folosit nu este democratic . O asemenea intalnire nu trebuie sa aiba loc fara ca mai intai sa se consulte parerea membrilor de partid , care devin si mai pasivi sau parasesc partidul vazandu-se ignorati. Ca de obicei , reprezentantii celor doua organizatii, nu au mandatul majoritatii membrilor organizatiilor respective.Pana acum,acesti pretinsi lideri si-au ignorat doctrinele si programele si proprii lor membri , au demonstrat lipsa de demnitate,cultura , idei . Culmea ironiei este ca tocmai ei, cei nominalizati in articol, vinovati de toate relele suferite de cetatenii judetului , incearca sa ne convinga ca sunt salvatorii nostri.Vor realiza probabil fuziunea,isi vor imparti prada si ne vor cere noi jertfe si sacrificii in timp ce ei vor continua sa se chiverniseasca. Dorim sa se realizeze o forta politica de dreapta dar nu putem avea incredere in politicianisti de teapa celor de mai sus . Nu poti crea o organizatie noua cu oameni compromisi,care n-au facut nimic bun pentru judetul nostru.De 25 de ani,politicianistii mimeaza schimbarea. Au avut loc aliante ,fuziuni,transformari,disparitii.Rosii au devenit galbeni,galbenii rosii, prin combinatie portocalii,dar in realitate au fost si sunt aceeasi oameni care si-au schimbat culoarea conform intereselor lor si a clientelei lor. Doar electoratul nu s-a schimbat. A ramas la fel de obedient si usor de manevrat. Si electoratului pervertit nu-i pasa daca se va face sau nu fuziunea , atata timp cat stie si e convins ca nu se va schimba nimic in bine.