Robbie Williams, Roxette și Europe cântă în România!

Au mai rămas doar câteva zile până când vom trece în Noul An, iar câțiva dintre marii artiști ai lumii și-au anunțat deja supershow-urile pe care le vor susține în 2015, în țara noastră, în cadrul unor ample turnee internaționale. Astfel, amatorii concertelor live își pot pune bani deoparte pentru megaspectacolele de anul viitor, care vor fi pentru toate preferințele. Organizatorii de evenimente au început deja să vehiculeze două nume „grele” care vor ajunge în România la anul, concerte neconfirmate încă: show-ul irlandezilor de la U2, cât şi cel al trupei AC/DC.

Pe de altă parte, amatorii de salsa vor fi încântați de concertul fostului soț al lui Jennifer Lopez, Marc Anthony, programat pe 31 martie, la Sala Palatului din Bucureşti.

Roxette, una dintre cele mai îndrăgite trupe din anii ’90, va cânta pentru fanii din România la Arenele Romane, pe 17 mai. Suedezii Marie şi Per au ţinut topurile cu melodii ca „Listen to Your Heart” şi „It Must Have Been Love”.

André Rieu, cel mai de succes violonist din lume şi cel mai bine vândut muzician clasic din toate timpurile, va susţine cinci concerte la Bucureşti, în Piaţa Constituţiei, pe 6, 11, 12, 13 şi 14 iunie.

OneRepublic, trupa pop-rock din Colorado care a devenit celebră după ce Timbaland a preluat una din melodiile de pe albumul de debut, „Apologize”, şi a remixat-o, va cânta la Arenele Romane, pe 4 iunie.

În luna iunie sunt așteptați în țara noastră și suedezii de la Europe. După ce au amânat concertul în România din 2014, membrii celebrei formații anunță întâlnirea cu publicul român pe 11 iunie, la Sala Palatului.

Un alt nume „greu” al scenei internaționale, Robbie Williams, va pleca în turneul „Let Me Entertain You”, în cadrul căruia nu va ocoli nici România. Data probabilă vehiculată până acum este de 17 iulie, iar locația se pare că va fi Piaţa Constituţiei.

Pentru nostalgici, olandezii de la BZN vor cânta la Sala Palatului pe 10 octombrie. Concertul ar fi trebuit să aibă loc la începutul lunii decembrie 2014, dar a fost amânat.