Robbie Williams va susţine un concert în Bucureşti, anul viitor

Cântăreţul britanic Robbie Williams va susţine un concert în România, în 2015. „Robbie Williams sigur va veni la Bucureşti. Am depus oferta, dar nu e confirmat cine va fi promoterul. Au mai depus oferte Marcel Avram si Emagic. Aşteptăm decizia managementului”, a spus Sorina Burlacu, proprietarul companiei Events. Concertul nu va fi organizat pe Arena Naţională, ci în Piaţa Constituţiei, a mai spus Sorina Burlacu. Pe site-ul oficial al cântăreţului, www.robbiewilliams.com, nu există informaţii în legătură cu un eventual concert organizat în România. Însă a fost anunţat turneul „Let Me Entertain You”, pe care artistul îl va susţine în 2015. Turneul „Let Me Entertain You” va debuta în martie 2015, iar Robbie Williams are programate până în prezent concerte în oraşe precum Madrid (25 martie), Barcelona (26 martie), Paris (30 martie), Moscova (12 aprilie), Bratislava (18 aprilie) şi Tel Aviv (2 mai). Robbie Williams, care a împlinit 40 de ani pe 13 februarie, s-a bucurat de un succes uriaş după ce a părăsit grupul Take That, lansând o serie de albume şi de single-uri precum „Angels” şi „Millennium” şi semnând un contract cu casa EMI în 2002, în valoare de mai multe zeci de milioane de dolari.