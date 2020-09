Robert Băjan a revenit la FC Farul

Site-ul oficial al FC Farul Constanţa a anunţat, marţi, revenirea la gruparea faristă a fundașului Robert Băjan, care va evolua în tricoul alb-albastru în actualul sezon al Ligii a 2-a. În vârstă de 24 de ani, Băjan revine la echipa de unde s-a lansat în fotbalul mare, debutând la seniori, după ce a efectuat ultimii ani de juniorat în cadrul Centrului de Copii și Juniori al FC Farul, și de unde a fost convocat la naționala României Under 19. Plecat de la Constanța în 2016, Băjan a mai evoluat la formaţiile SR Brașov, ASA Tg. Mureș, Pandurii Tg. Jiu și Rapid București, contabilizând 145 de meciuri în liga secundă, şapte goluri marcate și cinci pase decisive.

„M-am întors acasă! Am jucat 4 ani la Constanța, este echipa care m-a format ca jucător și ca persoană. Pot să spun că iubesc FC Farul, mai ales că aici am debutat în Liga a 2-a la o vârstă fragedă și sper să ajut echipa, să fim sus în clasament. Am regăsit Farul înnoit, cu jucători foarte buni. M-au primit foarte bine băieții, am vorbit și cu Mister și sperăm să facem o treabă bună împreună”, a declarat Băjan, care este pregătit să revină pe teren: „Fac antrenamentele normal, m-am pregătit bine și sunt ok din acest punct de vedere. Actualul sezon o să fie mai greu decât predecentele, au revenit echipele de tradiție și va fi greu. Prima țintă este calificarea în play-off! Acum suntem pe loc de play-off, dar trebuie să luăm meci cu meci și să scoatem cât mai multe puncte, iar la final tragem linie și vedem unde suntem”.

Băjan le-a transmis şi un mesaj fanilor constănțeni: „Să fie alături de echipă pentru că fără ei nu cred că echipa ar mai fi existat, să ne susțină și noi îi vom bucura pe măsură”.