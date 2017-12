Robert Băjan, fundașul Farului, dorit de FC Steaua

Titular incontestabil în ultimele sezoane la FC Farul Constanța, fundașul dreapta Robert Băjan a intrat în atenția vicecampioanei FC Steaua București, care caută jucători tineri, deoarece din sezonul viitor va intra în vigoare regula impusă de către Federația Română de Fotbal privind obligativitatea cluburilor din Liga 1 de a folosi un fotbalist cu vârsta sub 21 de ani pe tot parcursul unui meci. Convocat constant la naționala sub 19 ani a României în ultimele preliminarii, fundașul dreapta a fost prezent luni, la București, la reunirea lotului stelist și va pleca în cantonamentul din Slovenia, programat în perioada 15-30 iunie, alături de formația pregătită de Laurențiu Reghecampf. Președintele grupării de pe litoral, Auraș Brașoveanu, a confirmat că Băjan va da probe la FC Steaua, iar dacă se va ridica la nivelul așteptărilor, vor urma negocierile pentru un transfer definitiv. Fundașul care va împlini 21 de ani la 30 octombrie este cotat la suma de 150.000 de euro pe site-ul transfermarkt.ro și mai are un an de contract cu FC Farul. Băjan a mai fost dorit de Dinamo București, Pandurii Tg. Jiu și Bursaspor (Turcia). „Este un jucător care poate face față la Steaua. Punctele lui forte sunt viteza, travaliul și centrările bune, dar este un pic modest la jocul aerian. Eu sunt cel care l-a promovat la prima echipă, în urmă cu vreo patru ani, la un meci cu Gloria Buzău. Pe vremea când era antrenor la Dinamo, Stoican a fost prezent la un antrenament susținut de noi în timpul unui cantonament la Predeal și m-a întrebat de Băjan, dar nu s-a concretizat nimic”, a spus antrenorul principal al Farului, Ion Barbu. În acest sezon, Băjan a jucat în 25 de meciuri pentru formația constănțeană, trecându-și în cont un gol și trei pase decisive.

