Robert de Niro, pe post de Papă?!

Robert de Niro va juca rolul Papei Pius al XI-lea, din secolul al XIX-lea, într-un film ce va rivaliza cu pelicula ”Edgardo”, în regia lui Steven Spielberg, despre scandalul din sânul Bisericii Catolice legat de răpirea unui copil de 6 ani, potrivit nme.com. Spielberg l-a ales pe Mark Rylance să joace rolul Papei Pius al XI-lea în ”Edgardo”, peliculă ce spune povestea lui Edgardo Mortara, copilul răpit de la părinţii săi evrei de forţele de ordine din Bologna, în 1857, şi care a fost crescut în sânul Bisericii Catolice, sub protecţia Papei. Papa Pius al XI-lea a refuzat rugăminţile lui Mortara de a se întoarce acasă la părinţii săi, iar în final, copilul răpit a devenit preot.

Steven Spielberg trebuia să realizeze filmul cu producătorul hollywoodian de top Harvey Weinstein, dar înţelegerea lor a fost anulată în aprilie. Astfel, Harvey Weinstein va fi producătorul unui film rival, cu Robert de Niro în rolul Papei, care va fi regizat de Baltasar Kormakur, cunoscut pentru filmul ”Everest”. Filmul lui Weinstein este bazat pe o nuvelă despre cazul lui Mortara, ”The Kidnapping of Edgardo Mortara”, scrisă în 1997 de David Kertzer. Scenariul adaptat va fi realizat de Jeremy Brock, cel care a scris scenariul pentru ”The Last King of Scotland”. Filmările vor începe în luna ianuarie. Papa Pius al XI-lea a murit în 1878 şi a fost canonizat în 2000.